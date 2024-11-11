下午茶食譜｜炸香蕉、馬鈴薯熱狗等4款氣炸鍋小食 簡單零難度！

氣炸鍋可說是近年最流行的家品之一，一部氣炸鍋在手，除了購買現成的食品氣炸外，其實使用氣炸鍋製作炸香蕉、馬鈴薯熱狗等小食並不困難，以下就有4款氣炸鍋小食食譜教學，全部的製作方法都十分簡單，因此不妨在家嘗試製作吧！

氣炸鍋食譜 炸香蕉 香蕉屬不少家中必備的水果，但有時候買太多在吃完之前已經有過熟的情況，如果覺得單吃香蕉太過單調的話，不妨製成炸香蕉吧！做法特別簡單，由於香蕉自身帶有甜味，因此連調味也不用，只需把香蕉切好，裹上炸粉即可。 炸香蕉材料：香蕉 3條／麵包糠 1/3包／雞蛋 1隻 炸香蕉做法 1.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。

2.倒出1/3包麵包糠在碟子上。

3.香蕉切成3段，先沾上蛋液，再裹上麵包糠。

4.放入氣炸鍋中，以200度炸15分鐘即可。

氣炸鍋食譜 馬鈴薯熱狗 去過台灣旅行的話，一定會見過或吃過夜市中的芝士馬鈴薯，炸好後的馬鈴薯淋上熱騰騰的芝士，屬不少人到夜市必吃的小食。而這款馬鈴薯小食其實有「變奏版」，若果嫌芝士太過膩的話，便把它製成熱狗吧！炸好馬鈴薯後，加上香腸即可，更後按喜好加上茄汁、芥末等醬汁，比起一般熱狗更為特別！ 馬鈴薯熱狗材料：馬鈴薯 1個／香腸 2條／麵包糠 半包

雞蛋 1隻／黑椒 適量／海鹽 適量／芝士 2片 馬鈴薯熱狗做法 1.馬鈴薯蒸熟後壓爛，加入黑椒和海鹽調味，捏成2個橢圓形狀球體。

2.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。

3.倒出1/3包麵包糠在碟子上。

4.將馬鈴薯球先沾上蛋液，再裹上麵包糠。

5.放入氣炸鍋中，以 200度炸18分鐘。

6.炸好後於中間輕輕劃一刀，放上芝士和香腸即可。

氣炸鍋食譜 芋泥西多士 香港著名的茶餐廳食品之一非西多士莫屬，而近年香港掀起一股芋泥熱潮，不妨嘗試將兩者合併，製成芋泥西多士吧！做法其實跟一般多士差不多，若果氣炸鍋沒有煎烤功能，則以180度炸5分鐘即可，最重要是氣炸的時候不時查看西多士的顏色變化。 芋泥西多士材料：芋泥 半杯／芝士 2片／方包 4片／雞蛋1隻 芋泥西多士做法 1.方包一片搽上芋泥，另一片放上芝士，然後疊好。

2.重複上一步。

3.將疊好的芋泥芝士多士切成正方形狀。

4.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。

5.把切好的多上沾上蛋液。

6.放入氣炸鍋中，以煎烤功能，煎至兩面金黃即可。

氣炸鍋食譜 韓式流心糖餅 如果去過韓國旅行的話，應該都有見過在韓國路邊攤裡售賣的傳統糖餅，味道甜而不膩，可惜想在香港回味的話卻比較困難。但其實自己在家製作也十分容易，準備好材料即可！最近都沒法到韓國旅行，若果想止一下旅行癮的話，不如在家製作這款韓式流心糖餅吧！ 韓式流心糖餅材料：中筋麵粉 200g／熱水 160mL／紅糖 3湯匙／麵粉 1湯匙 韓式流心糖餅做法 1.把中筋麵粉和熱水用筷子攪成糊狀，放涼後慢慢加一些麵粉揉成團。

2.紅糖和麵粉攪成内餡備用。

3.手上抹油，取1/3麵團，搓成圓形後包入紅糖餡。

4.重複以上的步驟至製成3份糖餅。

5.放入氣炸鍋中，以煎烤功能煎至兩面金黃即可。