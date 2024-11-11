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生活
2024-11-11 10:05:00

下午茶食譜｜炸香蕉、馬鈴薯熱狗等4款氣炸鍋小食 簡單零難度！

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下午茶食譜｜炸香蕉、馬鈴薯熱狗等4款氣炸鍋小食 簡單零難度！（am730製圖）

下午茶食譜｜炸香蕉、馬鈴薯熱狗等4款氣炸鍋小食 簡單零難度！（am730製圖）

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氣炸鍋可說是近年最流行的家品之一，一部氣炸鍋在手，除了購買現成的食品氣炸外，其實使用氣炸鍋製作炸香蕉、馬鈴薯熱狗等小食並不困難，以下就有4款氣炸鍋小食食譜教學，全部的製作方法都十分簡單，因此不妨在家嘗試製作吧！

氣炸鍋食譜 炸香蕉

香蕉屬不少家中必備的水果，但有時候買太多在吃完之前已經有過熟的情況，如果覺得單吃香蕉太過單調的話，不妨製成炸香蕉吧！做法特別簡單，由於香蕉自身帶有甜味，因此連調味也不用，只需把香蕉切好，裹上炸粉即可。

炸香蕉材料：香蕉 3條／麵包糠  1/3包／雞蛋 1隻

炸香蕉做法

1.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。
2.倒出1/3包麵包糠在碟子上。
3.香蕉切成3段，先沾上蛋液，再裹上麵包糠。
4.放入氣炸鍋中，以200度炸15分鐘即可。

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下午茶食譜｜炸香蕉如果使用奶蕉的話，可以整條進行氣炸。 下午茶食譜｜炸香蕉也可以用餃子皮代替麵包糠炸皮。

氣炸鍋食譜 馬鈴薯熱狗

去過台灣旅行的話，一定會見過或吃過夜市中的芝士馬鈴薯，炸好後的馬鈴薯淋上熱騰騰的芝士，屬不少人到夜市必吃的小食。而這款馬鈴薯小食其實有「變奏版」，若果嫌芝士太過膩的話，便把它製成熱狗吧！炸好馬鈴薯後，加上香腸即可，更後按喜好加上茄汁、芥末等醬汁，比起一般熱狗更為特別！

馬鈴薯熱狗材料：馬鈴薯 1個／香腸 2條／麵包糠 半包
雞蛋 1隻／黑椒 適量／海鹽 適量／芝士 2片

馬鈴薯熱狗做法

1.馬鈴薯蒸熟後壓爛，加入黑椒和海鹽調味，捏成2個橢圓形狀球體。
2.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。
3.倒出1/3包麵包糠在碟子上。
4.將馬鈴薯球先沾上蛋液，再裹上麵包糠。
5.放入氣炸鍋中，以 200度炸18分鐘。
6.炸好後於中間輕輕劃一刀，放上芝士和香腸即可。

氣炸鍋食譜｜芝士馬鈴薯屬不少人去台灣必吃的小食。 氣炸鍋食譜｜有時間的話，更可製成「馬鈴薯香腸波」進行氣炸。

氣炸鍋食譜 芋泥西多士

香港著名的茶餐廳食品之一非西多士莫屬，而近年香港掀起一股芋泥熱潮，不妨嘗試將兩者合併，製成芋泥西多士吧！做法其實跟一般多士差不多，若果氣炸鍋沒有煎烤功能，則以180度炸5分鐘即可，最重要是氣炸的時候不時查看西多士的顏色變化。

芋泥西多士材料：芋泥 半杯／芝士 2片／方包 4片／雞蛋1隻

芋泥西多士做法

1.方包一片搽上芋泥，另一片放上芝士，然後疊好。
2.重複上一步。
3.將疊好的芋泥芝士多士切成正方形狀。
4.將雞蛋打在碗中，攪拌成蛋液備用。
5.把切好的多上沾上蛋液。
6.放入氣炸鍋中，以煎烤功能，煎至兩面金黃即可。

氣炸鍋食譜｜芋泥西多士可以吃到每一口都是滿滿的芋泥。 氣炸鍋食譜｜製作芋泥西多士時，想增加口感的話，可以選用厚一點的方包。

氣炸鍋食譜 韓式流心糖餅

如果去過韓國旅行的話，應該都有見過在韓國路邊攤裡售賣的傳統糖餅，味道甜而不膩，可惜想在香港回味的話卻比較困難。但其實自己在家製作也十分容易，準備好材料即可！最近都沒法到韓國旅行，若果想止一下旅行癮的話，不如在家製作這款韓式流心糖餅吧！

韓式流心糖餅材料：中筋麵粉 200g／熱水 160mL／紅糖 3湯匙／麵粉 1湯匙

韓式流心糖餅做法

1.把中筋麵粉和熱水用筷子攪成糊狀，放涼後慢慢加一些麵粉揉成團。
2.紅糖和麵粉攪成内餡備用。
3.手上抹油，取1/3麵團，搓成圓形後包入紅糖餡。
4.重複以上的步驟至製成3份糖餅。
5.放入氣炸鍋中，以煎烤功能煎至兩面金黃即可。

用紙杯盛載的話，更添韓國的味道！

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