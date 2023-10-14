下午茶2023｜超靚花藝咖啡店Fleuria 落戶PP！必試Banaffee+粉紅氣泡茶

全新成立的本地花藝品牌 Fleuria 正式進駐金鐘太古廣場，將高雅的花藝與咖啡、甜點融合，於繁華都市中打造一個別緻舒適的空間。Fleuria 同時注重可持續發展的理念，獨家引入歐洲生活品牌，另設工作坊提供多元化的體驗，延續及實踐歐陸式的優雅生活品味。

全新成立的本地花藝品牌 Fleuria 正式進駐金鐘太古廣場。

下午茶2023｜法式設計 時尚花藝咖啡室 品牌名字「Fleuria」源自法文 Fleur，為「綻放」(Bloom) 的意思，代表花卉盛開的時期，象徵 Fleuria 期待與客人分享每一個美滿及獨特的時刻。全新進駐太古廣場的花藝咖啡店，設計靈感源自法國巴黎的咖啡室，以簡潔的白色主調、品牌典雅的墨綠色作點綴，襯以銅色金屬細節及弧形線條，給予清新 浪漫而不失時尚摩登的氣息。

下午茶2023｜必試Banaffee+粉紅氣泡茶 Fleuria 將花藝與餐飲結合，咖啡店內的飲品及特飲，均與花有着密不可分之關連。「Ombre Rose」以高身玻璃杯盛着粉紅氣泡茶，杯身飾以玫瑰花瓣乾，味道芳 香清新。而記者最愛就是香蕉太妃批（Banaffee），甜而不膩，配上一杯帶有花香、橙味、橙皮的風味的自家拼配的咖啡就再合適不過！

下午茶2023｜提供訂製花束服務 花藝是品牌的核心，以洋溢自然感的風格，將鮮花及草葉配襯，展現大自然氣息。甫進店內便是放滿 鮮花的陳列架及工作間，備有鮮花、保鮮花及乾花，可單枝購買或製成花束、花盒等。指定款式的花 束由輕巧的 Nano 至特大的 Extra Large 共有 5 個尺寸，亦供應獨一無二的 Bespoke 訂制服務，供客人即 場選購或預訂，甚至即場向花藝師咨詢及設計個人化款式，給予多元化及富有彈性的選擇。花藝也融 入咖啡室的室內設計及裝飾元素，客人不論身處哪個角落也可欣賞花藝美態。而花藝師於工作臺即席 製作花束的畫面，讓一室瀰漫着一種治癒而寧靜舒心的氣息。