下午茶2023 ｜AMMOX中西花店首推限定紫醉夢幻下午茶 每位$234兼送絲花盆栽！

天氣漸涼，秋意漸濃，天氣這麼好，當然要約朋友們一起去享愛精緻的下午茶「打卡」！AMMO聯乘中西花店推出的「紫醉夢幻下午茶」於2023年9月1日至10月31日期間供應：除了可在超大落地玻璃的綠油油景緻下享用精緻下午茶，還會有迷你絲花蛋糕擺設可拿回家留念！
下午茶2023｜AMMOX中西花店首推限定紫醉夢幻下午茶
位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO首度與屹立中環超過四份三世紀的香港品牌中西花店合作，將於2023年9月1日至10月31日期間攜手打造以 紫色花卉為主題的「紫醉夢幻」下午茶套餐，為食客們締造置身於城市綠洲的夢幻用餐體驗。
餐廳行政總廚峰師傅以紫色花卉為創作靈感，並以各種食用花入饌，匠心製作出多款 粉嫩迷人、色香味俱佳的甜點及鹹點，讓人猶如置身於燦爛的後花園。峰師傅為提升滋味，更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓客人們配搭下午茶必不可少的英式鬆餅，同時設有凝脂奶油可供一併食用。飲品方面除了可選咖啡或茶 外，客人更可以優惠價港幣68元加配顏色醉人的「蝶豆效應」或浪漫迷人的紫薯玫瑰奶沫特飲，務求讓各位食客也能吃得心花怒放。
精選甜點包括：
- 蝶豆花桂花啫喱
- 士多啤梨朱古力撻
- 西班牙式燉蛋
- 藍莓忌廉杯子蛋糕
精選鹹點包括：
- 煙三文魚忌廉芝士撻
- 沙樂美腸
- 迷你水牛芝士串
- 櫻花蝦可樂餅
- 伊比利亞豬肉丸
- 英式鬆餅
飲品：
- 咖啡 或 茶
- 蝶豆效應 （+$68）
- 紫薯玫瑰奶沫 （+$68）
價錢：
- 港幣 468 元/兩位用 （另收加一服務費）
下午茶2023｜每位$234兼送價值$250的絲花盆栽！
中西花店則以人手精心打造兩款迷你絲花「蛋糕」擺設，採用仿真度極高的優質絲 花，選取了代表「我等你」的薰衣草、「幸福」的鈴蘭、「團聚」的繡球及「快樂」 的雛菊等花卉，以浪漫醉人的紫色為主調，分別搭配嫩粉紅與嬰兒藍的襯托絲花，組 成如蛋糕造型的迷你花塔擺設，呈獻代表美味與陶醉的花藝盛宴，讓你可長久保存這 份甜蜜花禮。
- AMMO聯乘中西花店推出的「紫醉夢幻下午茶」於2023年9月1日至10月31日期間供應，定價為港幣468元兩位，另收加一服務費。
- 凡惠顧是次下午茶套餐，即可每人獲贈迷你絲花蛋糕擺設乙份（價值港幣250元），數量有限，送完即止。
下午茶2023｜設精緻造型外賣 秋日登高野餐必備
秋高氣爽最適合郊遊野餐，AMMO特別為是次「紫醉夢幻」主題下午茶推出精緻外賣版，讓客人可於戶外或家中與親朋好友一邊細味精選美點，一邊 享受醉人時光。
外賣下午茶詳情
- 需至少一天前於AMMO網站：www.ammo.com.hk/shop
- 或致電2537 9888訂購
- 客人可於指定日期當日的下午3時至6時期間在AMMO領取已購 買的外賣下午茶
- 如須額外送遞服務，每一地址收費為：香港島 - 港幣150；九龍 - 港幣250； 新界 - 港幣350（ 送貨服務並不適用於離島區）
- 截單時間為每天的下午四時，若於四時後落單將當作翌日落單處理