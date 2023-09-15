下午茶2023 ｜AMMOX中西花店首推限定紫醉夢幻下午茶 每位$234兼送絲花盆栽！

天氣漸涼，秋意漸濃，天氣這麼好，當然要約朋友們一起去享愛精緻的下午茶「打卡」！AMMO聯乘中西花店推出的「紫醉夢幻下午茶」於2023年9月1日至10月31日期間供應：除了可在超大落地玻璃的綠油油景緻下享用精緻下午茶，還會有迷你絲花蛋糕擺設可拿回家留念！

AMMO 是一家藏身於金鐘城市綠洲，店內綠茵處處，絕對是打卡好去處！（圖片來源：AMMO）

下午茶2023｜AMMOX中西花店首推限定紫醉夢幻下午茶

位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO首度與屹立中環超過四份三世紀的香港品牌中西花店合作，將於2023年9月1日至10月31日期間攜手打造以 紫色花卉為主題的「紫醉夢幻」下午茶套餐，為食客們締造置身於城市綠洲的夢幻用餐體驗。

餐廳行政總廚峰師傅以紫色花卉為創作靈感，並以各種食用花入饌，匠心製作出多款 粉嫩迷人、色香味俱佳的甜點及鹹點，讓人猶如置身於燦爛的後花園。峰師傅為提升滋味，更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓客人們配搭下午茶必不可少的英式鬆餅，同時設有凝脂奶油可供一併食用。飲品方面除了可選咖啡或茶 外，客人更可以優惠價港幣68元加配顏色醉人的「蝶豆效應」或浪漫迷人的紫薯玫瑰奶沫特飲，務求讓各位食客也能吃得心花怒放。

精選甜點包括：

蝶豆花桂花啫喱

士多啤梨朱古力撻

西班牙式燉蛋

藍莓忌廉杯子蛋糕

精選鹹點包括：

煙三文魚忌廉芝士撻

沙樂美腸

迷你水牛芝士串

櫻花蝦可樂餅

伊比利亞豬肉丸

英式鬆餅

飲品：

咖啡 或 茶

蝶豆效應 （+$68）

紫薯玫瑰奶沫 （+$68）

價錢：