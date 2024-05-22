下午茶2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廊新推翩翩蝶舞醉人下午茶！歎魚子醬/炸飯球伴海膽泡沫

下雨天想留在室內輕鬆一下？一於約埋朋友去香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廊歎下午茶啦！星耀廊室內的大樹和熱帶植物打造恬靜舒適的氛圍，由即日起至6月30日，推出翩翩蝶舞醉人下午茶。人均$394即可品嚐到主題鹹甜美點，與Perrier-Jouët 巴黎之花玫瑰粉紅香檳完美配對，即睇內文詳情！

投入猶如仙境的午後時光，打開夢幻餐單，讓「翼」動心弦的紙藝蝴蝶翩翩蝶舞的妙曼姿態瞬間呈現眼前。嶄新推出翩翩蝶舞醉人下午茶以造型浪漫的蝶舞主題下午茶架，為您淋漓上演大自然絕妙的魅幻仙境。咸點包括以紅蝦他他、橙花啫喱、牛油果醬、香梨巧製而成的紅蝦他他啫喱，口感獨特，滋味難忘；魚子醬伴烤紅蘿蔔中的Kristal®晶鑽魚子醬、酸忌廉、香蔥更是矜貴之選，令人一試傾心。以海苔、柚子特顯鮮味的意式青口芝士炸飯球伴海膽泡沫 、 花蟹蟹肉沙律撻與水牛芝士番茄多士，亦是喜愛滋味咸點的饕客不容錯過之選。

享受臨海景致，細味一眾糕餅師以大自然魅力為靈感創作而成的甜蜜美點。享受主廚匠心創製的花香滿廊，讓紅莓朱古力醬、紅莓醬、黑朱古力慕絲的甜美滋美輕撫您的嗜甜味蕾。以小蜜蜂為主題的檸檬蛋糕、蜜糖慕絲、蜜糖忌廉清香幽雅，散發動人仲夏魅力。 讓以粉蝶命名的甜蜜小點滿載芝麻與柚子的香氣與滋味， 為您帶來一室清新。在綠意盎然的景致下，細味配上鮮艷奪目的蜂鳥，讓糕餅師以接骨木花慕絲、無花果醬為您施展夢幻魔法，享受經典原味英式鬆餅及香橙鬆餅配上細滑動人的奶油忌廉及特式果醬，配上兩杯Perrier-Jouët 巴黎之花玫瑰粉紅香檳，在海景伴襯下沉醉在動人的浪漫氛圍。