下雨天必備｜嚴選人氣靚靚雨傘　大人細路仔總有一款啱心水

時晴時雨的天氣，實在令人十分討厭。很多事情不能改變，惟有用一些外形靚靚的雨傘去改變的心情。今天說嚴選不同款式的人氣雨傘介紹給大家，相信總有一款適合您，讓您在下雨天也擁有美好的心情。

大浪漫主義：豐富多彩的透明傘

透明雨傘早早過了熱潮，但在透明雨傘加入不同圖案，反而帶點驚喜。就如日本品牌Felissimo中 的「YOU＋MORE!」系列，推出彩繪玻璃風格雨傘，又或繡球花造成雨傘，好像雨下綻放鮮花一樣，兩款都充滿浪漫色彩。