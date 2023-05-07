下雨天必備｜嚴選人氣靚靚雨傘　大人細路仔總有一款啱心水

時晴時雨的天氣，實在令人十分討厭。很多事情不能改變，惟有用一些外形靚靚的雨傘去改變的心情。今天說嚴選不同款式的人氣雨傘介紹給大家，相信總有一款適合您，讓您在下雨天也擁有美好的心情。
大浪漫主義：豐富多彩的透明傘
透明雨傘早早過了熱潮，但在透明雨傘加入不同圖案，反而帶點驚喜。就如日本品牌Felissimo中 的「YOU＋MORE!」系列，推出彩繪玻璃風格雨傘，又或繡球花造成雨傘，好像雨下綻放鮮花一樣，兩款都充滿浪漫色彩。
日本品牌Felissimo的「YOU＋MORE!」系列推出綻復古彩繪玻璃設計的透明雨傘，創造出多重光彩效果。$263.5/ Pinkoi
同樣是「YOU＋MORE!」系列雨傘，換上繡球花圖案﹐具視覺藝術美感之餘﹐又有實用性。$276/ Pinkoi
台灣推出的Evereon可替換式環保雨傘，以東京地圖為圖案，完全俘虜了哈日族的心。$244.5/ Pinkoi
同樣是台灣出產的Evereon可替換式環保傘，換產貓咪繪畫風圖案，趣味十足。$217.5/ Pinkoi
日本品牌W.P.C.推出的鬱金香造型透明傘，充滿童話色彩。$279/ LOG-ON
時晴時雨：日本超輕防UV短傘
除了長遮外，短傘也不能沒有，OL、媽媽放在手袋也適合不過。今天介紹的是日本人氣品牌estaa，品牌是專門推出雨傘、雨具的，而其特點是短傘重量僅130g，屬超輕款或，而且防UV達90%，時晴時雨的天氣帶出街就最啱！
日本品牌estaa出品的雨傘僅130g重，且可防UV達90%。$229/ LOG-ON
另一日本品牌BECAUSE亦以超輕身為賣點，僅90g重，攜帶方便。$259/ LOG-ON
變色小朋友雨傘
除了大人用的雨傘外，還有外形趣致的小朋友雨傘。想令小朋友喜歡下雨天，可以選擇會變色的兒童雨傘，當下雨時，雨傘會變色，讓小朋友充滿驚喜。
Floss & Rock的恐龍主題兒童雨傘，當一下雨時，恐龍會變成其他顏色。$169/ petit bazaar
這不僅是變色的雨傘，小朋友還可以在「芭蕾舞者」的小裙除看到外面世界。$209/ petit bazaar