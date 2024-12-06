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2024-12-06 11:00:00

不丹航空下月開辦香港往返航班 直飛不丹/定期航班服務

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不丹航空下月開辦香港往返航班 直飛不丹/定期航班服務

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香港終於可以直達不丹！不丹航空公司(Bhutan Airlines)日前宣佈，將於20251月提供直航往返香港至不丹服務，7對固定航班將於20251月起運行，香港亦是不丹航空繼越南和馬來西亞之後，推出的第三個固定出發航點。即睇詳請了解！

自明年127日起，不丹航空將開通帕羅國際機場至香港之間的直航航班。被評為全球最快樂國家位處喜馬拉雅山脈的不丹，目前由香港出發至不丹，需於尼泊爾加德滿都或泰國曼谷轉機，而全新直航航線將為旅客節省三至四小時中轉時間，為旅客提供更快捷和省時飛行路線。

不丹航空將自20251月起運營7對固定往返航班，航班首航日期為2025129(大年初一)，回程為23日。往後的出發日期會涵蓋勞動節、端午節、七夕、國慶及聖誕節等多個節日，固定航班統一為旅客提供65夜旅程。

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不丹（帕羅）航班日期：

  • 2025129日至23
  • 2025417日至422
  • 202551日至56
  • 2025528日至62
  • 2025730日至84
  • 2025102日至107
  • 20251223日至1228

不丹 (帕羅) 航班時間：

去程：B3789 0535-0750

回程：B3788 1600-0040+1

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