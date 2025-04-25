不時不食 當造白蘆筍感受春季氣息 Sabatini意大利餐廳歎白蘆筍意大利飯配烏魚子

白蘆筍享有「白金」(White Gold)的美譽，每年4至5月都是白蘆筍當造季節，數量稀少。帝苑酒店及香港國際金融中心商場的Sabatini意大利餐廳一如以往，從德國黑森林引入當造白蘆筍，由即日起至5月31日供應，讓大家能品嚐「皇子的蔬菜」的獨特味道。Sabatini選用的白蘆筍是被列為最高3A級頂級蘆筍，產量少，每條白蘆筍身形粗壯長短一致，味道細嫩清甜，脆口柔軟，帶有一種獨特果仁幽香。

Sabatini︱ 白蘆筍推介菜式

推介菜式有「白蘆筍意大利飯配烏魚子」，以口感清爽的白蘆筍與鹹鮮的烏魚子為主調，配搭香糯的意大利飯，帶來獨特的味覺享受。「和牛生薄片配白蘆筍及烏魚子」結合味道鮮嫩的頂級和牛、清甜與細膩質感的白蘆筍和鹹香有緻的烏魚子，展現出頂級食材的極致風味。意大利籍主廚更創作出「白蘆筍雪糕配魚子醬」，把清甜的白蘆筍與雪糕融合，並在雪糕頂部加以魚子醬作點綴，驚喜十足。魚子醬散發出獨特的鮮味，與甜美的白蘆筍雪糕形成完美對比，不但口感柔滑綿密，更呈現出高雅的視覺與味覺體驗。