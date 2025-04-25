熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-04-25 12:00:00

不時不食 當造白蘆筍感受春季氣息 Sabatini意大利餐廳歎白蘆筍意大利飯配烏魚子

分享：
不時不食 當造白蘆筍感受春季氣息 Sabatini意大利餐廳歎白蘆筍意大利飯配烏魚子

不時不食 當造白蘆筍感受春季氣息 Sabatini意大利餐廳歎白蘆筍意大利飯配烏魚子

白蘆筍享有「白金」(White Gold)的美譽，每年45月都是白蘆筍當造季節，數量稀少。帝苑酒店及香港國際金融中心商場的Sabatini意大利餐廳一如以往，從德國黑森林引入當造白蘆筍，由即日起至531日供應，讓大家能品嚐「皇子的蔬菜」的獨特味道。Sabatini選用的白蘆筍是被列為最高3A級頂級蘆筍，產量少，每條白蘆筍身形粗壯長短一致，味道細嫩清甜，脆口柔軟，帶有一種獨特果仁幽香。

德國3A級白蘆 白蘆筍意大利飯配烏魚子 和牛生薄片配白蘆筍及烏魚子

Sabatini︱白蘆筍推介菜式

推介菜式有「白蘆筍意大利飯配烏魚子」，以口感清爽的白蘆筍與鹹鮮的烏魚子為主調，配搭香糯的意大利飯，帶來獨特的味覺享受。「和牛生薄片配白蘆筍及烏魚子」結合味道鮮嫩的頂級和牛、清甜與細膩質感的白蘆筍和鹹香有緻的烏魚子，展現出頂級食材的極致風味。意大利主廚更創作出「白蘆筍雪糕配魚子醬」，把清甜的白蘆筍與雪糕融合，並在雪糕頂部加以魚子醬作點綴，驚喜十足。魚子醬散發出獨特的鮮味，與甜美的白蘆筍雪糕形成完美對比，不但口感柔滑綿密，更呈現出高雅的視覺與味覺體驗。

adblk5

Sabatini 意大利餐廳

ifc mall

中環金融街8ifc mall 44008  2610 0080

帝苑酒店

尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店3樓  2733 2000

白蘆筍雪糕配魚子醬 八爪魚沙律配薯仔、橄欖、青豆釀酥皮盒 香煎波士頓龍蝦尾配蔬菜及荷蘭汁 香煎龍脷魚柳配水瓜柳、薯仔及番茜

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad