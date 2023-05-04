世界不解之迷｜蘇格蘭尼斯湖Loch Ness遊船河 ＄200港紙報團尋找尼斯湖水怪！英國旅遊景點推介

蘇格蘭的尼斯湖水怪傳說是世界不解之迷，雖然至今無人能證實真偽，但每年仍然吸引全球各地的科幻狂熱粉絲和遊客到訪，在尋找水怪的同時，順道欣賞湖光山色。尼斯湖附近一帶有不少觀光產業，今次就帶大家用＄200港元，報名參加一個由當地船公司舉辦的尼斯湖觀光團。一起尋找水怪蹤跡，出發！
文：heidi
鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局
蘇格蘭高地旅遊｜尼斯湖Loch Ness觀光景點
尼斯湖位於蘇格蘭高地，遊客可以先到達北部大城市印威內斯Inverness，再轉乘的士前往，車程約二十分鐘，沿途可飽覽湖區風景。尼斯湖是蘇格蘭第二大的淡水湖，寬1.5公里，長達37公里，面積有近香港維多利亞港大小，壯麗非常。尼斯湖水深最深可達 226 米，由於水質裡面含有多種礦物，因此顏色在日光之下依然呈深褐色，並順應河流連接到附近一帶城市，供應天然水源。尼斯湖水怪傳說最早在公元七世紀已經出現，直到1933年開始又再被提起，多年來有很多人異口同聲表示看到有一隻蛇頸龍外形的生物，更加發生過無數次的搜捕水怪行動，最後當然失敗而回。
蘇格蘭高地旅遊｜尼斯湖Loch Ness遊船導覽
千里迢迢來到尼斯湖，當然不能只站在湖邊看風景！當地設有遊船導覽，需預先在網站提早訂購船票，班次按季度而定，全程約一小時，接載遊客遊覽尼斯湖，並來往Caledonian Canal金獅運河。遊覽船分成上下兩層，下層的室內位置設有小賣部，供應飲品和輕食，遊客可以安在座位細聽工作人員詳細而有趣的導覽；上層則為露天座位，遊客能360度無阻隔欣賞湖景，從正面迎來海風又是另一番滋味。另外遊客更可在中途上岸，登上Urquhart Castle厄克哈特城堡親身感受中世紀軍事遺跡的震撼。
訂購船票：
https://www.viator.com/tours/The-Scottish-Highlands/Loch-Ness-Sightseeing-Cruise/d768-6570INS
蘇格蘭旅遊｜尼斯湖Loch Ness湖境餐廳＋手信
雖然看到尼斯湖水怪的機會渺茫，但相信各位早被現場的壯麗風光吸引，如果有時間，不妨光顧位於遊客中心附近的湖境餐廳，繼續享受這份自然美景。最後記得要到紀念品店買手信，款式多，必買尼斯湖水怪名信片，作為到此一遊的紀念証明。
Cobbs
地址：Brackla, Loch Ness-side, Inverness IV3 8AU, United Kingdom