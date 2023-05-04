世界不解之迷｜蘇格蘭尼斯湖Loch Ness遊船河 ＄200港紙報團尋找尼斯湖水怪！英國旅遊景點推介

蘇格蘭的尼斯湖水怪傳說是世界不解之迷，雖然至今無人能證實真偽，但每年仍然吸引全球各地的科幻狂熱粉絲和遊客到訪，在尋找水怪的同時，順道欣賞湖光山色。尼斯湖附近一帶有不少觀光產業，今次就帶大家用＄200港元，報名參加一個由當地船公司舉辦的尼斯湖觀光團。一起尋找水怪蹤跡，出發！

文：heidi

鳴謝：VisitScotland蘇格蘭旅遊局、VisitBritain英國旅遊局

蘇格蘭高地旅遊｜尼斯湖Loch Ness觀光景點

尼斯湖位於蘇格蘭高地，遊客可以先到達北部大城市印威內斯Inverness，再轉乘的士前往，車程約二十分鐘，沿途可飽覽湖區風景。尼斯湖是蘇格蘭第二大的淡水湖，寬1.5公里，長達37公里，面積有近香港維多利亞港大小，壯麗非常。尼斯湖水深最深可達 226 米，由於水質裡面含有多種礦物，因此顏色在日光之下依然呈深褐色，並順應河流連接到附近一帶城市，供應天然水源。尼斯湖水怪傳說最早在公元七世紀已經出現，直到1933年開始又再被提起，多年來有很多人異口同聲表示看到有一隻蛇頸龍外形的生物，更加發生過無數次的搜捕水怪行動，最後當然失敗而回。