世界地球日｜Carbon Wallet「回收真美」計劃 夥拍6大美容品牌回收 送免費港鐵車程

今個星期六(4月22日)就是世界地球日，香港一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet，宣布與六大美容護膚品牌，包括Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE及Melvita，以及回收合作夥伴V Cycle合作，推出全新美容空瓶回收計劃，希望透過計劃令香港的可持續生活方式更方便及普及化。

跨品牌美容空瓶回收計劃「回收真美」是全港首個由多個美容集團聯合推出的回收計劃。有別於品牌各自舉辦的回收活動，本次計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。由即日起至今年6月30日，消費者可於6個參與品牌旗下的60多間分店，回收任何牌子的美容空瓶，賺取Carbon Wallet積分（「CW分」）。Melvita門市將於6月16日至6月30日接受任何牌子的回收物，其餘時段接受自家品牌產品空瓶。

「回收真美」計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。

用戶只需攜同空瓶至門市放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100CW分，而根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分；而新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程，為答謝用戶支持環保，參與美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品。

節省手機充電 100 萬次的碳排放量

「回收真美」計劃以收集及回收逾30萬個空瓶為目標，從而節省超過11,000公斤碳排放量，相當於為智能手機充電超過100萬次，或450棵樹一年的二氧化碳吸收量。