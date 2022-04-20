世界地球日2022︱美妝界先蜂殺入NFT GUERLAIN推1,828隻「加密蜜蜂」 保育法國自然保護區

後日(4月22日)就是世界地球日，美妝界先「蜂」GUERLAIN乘著NFT熱潮，推出1,828隻「加密蜜蜂」(Cryptobee)，讓大家以「虛擬」方式，保育法國的自然保護區。 GUERLAIN多年來致力於保護蜜蜂，品牌更將這份傳統帶入科技世界，在虛擬世界散播可持續發展的種子，以創新方式推廣品牌可持續發展的核心理念。這項名為The REAVERSE的計劃以蜜蜂為主角，並在以環保永續和節能著稱的Tezos區塊鏈上發行。

依據蜜蜂圖形的「稀有性」 分為4個級別 The REAVERSE NFT 系列中的1,828隻「加密蜜蜂」，每隻都是獨一無二，自然保護區被劃分為1,828塊土地，每隻「加密蜜蜂」都各自代表一塊土地。因此每位購買「加密蜜蜂」的所有者，等於贊助該自然保護區的一部分(地理坐標會在NFT上標示)。每隻「加密蜜蜂」都結合了屬於該區域具代表性的岩石及花卉，並依據蜜蜂圖形的「稀有性」共分為4個級別。

The REAVERSE計劃的收入將100%捐贈給位於法國萊梅尼勒(Mesnuls)多達28公頃的自然保護區，計劃支持當地的Millière河谷野化計劃，促進環境生態永續發展，並將一部分的區域恢復到自然未開墾的原始狀態。