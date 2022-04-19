世界地球日2022︱Chantecaille x The Elephant Project毛絨公仔 支持保育非洲大象

今個星期五(4月22日)就是世界地球日，Chantecaille與慈善組織The Elephant Project合作，特別為聯乘項目設計身穿花卉服的毛絨大象玩偶，並將全數淨收益撥捐非洲最具歷史的野生動物慈善機構之一，同時也是保護非洲大象和其他野生動物的先驅——Sheldrick Wildlife Trust。

灌輸有關保護大象的知識

兩隻8吋高的大象毛絨玩偶，分別名為Kiki及Tembo，玩偶身穿的彩色花卉服，是由Chantecaille聯合創辦人兼創意總監Olivia Chantecaille與女兒Delphina同遊非洲後設計。設計玩偶的用意在於灌輸孩童及其父母有關保護大象的知識，了解牠們正受環境因素、棄養、虐待及為馬戲團或其他表演而作出殘忍訓練等問題。

Sheldrick Wildlife Trust是Chantecaille家族及The Elephant Project的創辦人 Kristina McKean 長久以來一直支持的保育機構，致力保護大象的生態環境，照顧受傷、被遺棄、孤兒和受虐待的孤兒幼象，協助牠們回歸野外生活，同時打擊偷獵行為。