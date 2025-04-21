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2025-04-21 16:00:00

世界地球日2025｜燕麥奶品牌Oatly推兩大限定優惠/聯乘打造地球日主題店送限量紀念品

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世界地球日2025｜燕麥奶品牌Oatly推兩大限定優惠/聯乘打造地球日主題店送限量紀念品

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瑞典燕麥奶品牌Oatly為響應422日一年一度的「世界地球日」，與本地近多個餐飲品牌合作，推出「Save The World Oat Now！」活動，鼓勵大眾選擇植物性飲食，支持與自然環境和諧共存。活動期間於指定咖啡店及茶飲店可免費升級Oatly燕麥奶，體驗不同風味的植物奶選擇，同時亦與本地咖啡品牌合作開設主題店，即睇詳請。

世界地球日優惠

50個餐飲品牌、超過100間店鋪將在422日「世界地球日」一齊響應OatlySave The World Oat Now！」活動，於當天起推出兩大限定優惠。指定飲品可免費升級至Oatly「開心果燕麥奶」或「茶飲大師燕麥奶」，開心果燕麥奶基底，加入美國進口開心果醬，風味濃郁；「茶飲大師燕麥奶」則專為調茶飲設計，質感濃厚，適用於特調飲品、甜品及意粉料理。

Save The World - Oat Now!」參與品牌包括(按英文字母排列)

Alpha Coffee ASK cafe Blossom Bow Coffee Buff Cafe 不苦、 Chapter Coffee Coffee & Laundry Coffee Galaxy Coffee question Coffee Slave Contrast Craps cafe Crew Feel'us Espresso Goodday Cafe Grind & Brew Hooman IDFC Coffee Indigo coffee INFINITEA Introvert Coffee&Roastery Islet coffee lab Just A Name Coffee Kam Yee Siu Koko coffee roasters Lady BoBo Milksha Nami nood food Nuk Cafe OAT MY TEA!oneday.Pedestrian Coffee Relax Coffee Return Coffee Rings Coffee Sense Coffee Company The Nest Coffee Shop the street café Two-And-A-Half Street Urban Coffee Roaster 犀牛犀牛、 生昌焙豆、 老去茶事、 花斑茶社、 茶寮 京都仁王門、 離開咖啡研究所

另外當日亦同步推出紀念品，凡購買2Oatly燕麥飲品，即免費獲贈Oatly 精選禮物乙份。

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Oatly x Cupping Room 地球日限定主題店

此外，Oatly與本地精品咖啡品牌Cupping Room合作，於422日至513日期間，尖沙咀海洋中心分店首度設立地球日限定主題店。Oatly吉祥物BigFoot亦將登陸到限定店內，牆壁、櫥窗及餐桌等都充滿趣味裝飾，充滿打卡位。同時更推出特別設計的BigFoot地球日紙杯。只需消費滿$320(需包含Oatly燕麥奶飲品)，更即可獲贈「Oatly x Cupping Room 二合一便攜野餐墊連袋」乙份，數量有限，換完即止。

日期：2025422513

地點：Cupping Room (海洋中心分店)

尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心3309號舖

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