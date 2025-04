世界地球日2025｜燕麥奶品牌Oatly推兩大限定優惠/聯乘打造地球日主題店送限量紀念品

世界地球日優惠

近50個餐飲品牌、超過100間店鋪將在4月22日「世界地球日」一齊響應Oatly「Save The World -Oat Now!」活動,於當天起推出兩大限定優惠。指定飲品可免費升級至Oatly「開心果燕麥奶」或「茶飲大師燕麥奶」,開心果燕麥奶基底,加入美國進口開心果醬,風味濃郁;「茶飲大師燕麥奶」則專為調茶飲設計,質感濃厚,適用於特調飲品、甜品及意粉料理。

「Save The World - Oat Now!」參與品牌包括(按英文字母排列):

Alpha Coffee、 ASK cafe 、 Blossom、 Bow Coffee、 Buff Cafe 不苦、 Chapter Coffee、 Coffee & Laundry、 Coffee Galaxy、 Coffee question 、 Coffee Slave、 Contrast、 Craps cafe、 Crew、 Feel'us Espresso 、 Goodday Cafe、 Grind & Brew、 Hooman、 IDFC Coffee、 Indigo coffee 、 INFINITEA、 Introvert Coffee&Roastery、 Islet coffee lab、 Just A Name Coffee、 Kam Yee Siu、 Koko coffee roasters、 Lady BoBo、 Milksha、 Nami、 nood food、 Nuk Cafe、 OAT MY TEA!、oneday.、Pedestrian Coffee、 Relax Coffee、 Return Coffee 、 Rings Coffee、 Sense Coffee Company、 The Nest Coffee Shop、 the street café 、 Two-And-A-Half Street、 Urban Coffee Roaster、 犀牛犀牛、 生昌焙豆、 老去茶事、 花斑茶社、 茶寮 京都仁王門、 離開咖啡研究所

另外當日亦同步推出紀念品,凡購買2杯Oatly燕麥飲品,即免費獲贈Oatly 精選禮物乙份。