世界最南端的生態樂園 TCI勝景遊與您出走南極看異域風光

隨著秋冬季節的來臨，不妨前往南極過一個夢幻般的「冰雪」冬日之旅。除了可以欣賞到壯觀的冰川在陽光下閃耀，更有機會近距離觀察冰山和極地生態，體驗南極企鵝等野生動物的生活。南極之旅不僅是對自然的探索，更是一次心靈的洗滌，讓大家充分地感受到大自然神秘的一面！

「雪川極地渡冰原」

南極半島、阿根廷、智利暢遊21天團 南美各國古跡處處，自然景觀保護區的智利百內國家公園，神秘迷人的復活節島，再到冰天雪地的南極大陸，探索不一樣的冰天雪地之旅！行程特別安排2晚入住百內國家公園，讓大家充分探索這個被譽為50個人生必到的旅遊熱點，享受冰河、湖泊和瀑布等自然奇觀，以及豐富的動植物生態。此外於布宜諾斯艾利斯的法艾納酒店，欣賞阿根廷舞者的精湛探戈表演；再到卡拉法特的Xelena Hotel，暢遊壯麗的佩里托莫雷諾大冰川。

「極地孤島舞影旋」

阿根廷、南極半島、巴西精選21天團 由冰天雪地的南極大陸，以及參觀一年一度令全球沸騰的森巴嘉年華，一次過將南半球最精彩的行程兼收並蓄！乘搭天鵝探索郵輪以開啟高端探險之旅，前往世界上最迷人的荒野地區之南極半島觀賞冰川及企鵝。此外，大家亦可乘坐直升機俯瞰里約熱內盧和伊瓜蘇大瀑布，專享優先通道拍攝瀑布，欣賞壯麗的巴西景色。