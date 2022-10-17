世界盃｜「2022 FIFA卡塔爾世界盃零售精品店」登陸香港 必買官方比賽用球/球衣/會徽水晶球 仲有吉祥物La’eeb！

2022 FIFA卡塔爾世界盃將於11月20日正式開鑼，為迎接球壇盛事，恒基地產旗下六大商場，包括新都城中心2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心•沙田廣場及屯門時代廣場，率先於11月5日至12月18日期間，設立FIFA特許之香港官方獨家「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」。除了各種球賽精品及紀念品外，更有多個限定打卡位，世界盃吉祥物La’eeb更會現身！

世界盃｜多個必影限定打卡熱點 吉祥物 La’eeb+ 大力神盃 +3D 會徽模型

「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」以活力洋溢的藍綠色為設計主題，今屆世界盃吉祥物La’eeb亦千里迢迢從「吉祥物元宇宙」移師到香港，穿梭於本港獨家的六大零售精品店，以玩味十足的姿態首度強勢襲港！球迷可於精品店每個角落，打卡捕捉多款大小不一的La’eeb有如球王美斯般大展精湛「球技」。

另外，在新都城中心2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯及屯門時代廣場四間精品店將展出極具質感，有「大力神盃」之美譽的「2022 FIFA卡塔爾世界盃金杯模型」，連同「2022 FIFA卡塔爾世界盃3D會徽模型」，讓球迷化身為超級球星，一嚐捧盃滋味！