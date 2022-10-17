世界盃｜「2022 FIFA卡塔爾世界盃零售精品店」登陸香港 必買官方比賽用球/球衣/會徽水晶球 仲有吉祥物La’eeb！

2022 FIFA卡塔爾世界盃將於11月20日正式開鑼，為迎接球壇盛事，恒基地產旗下六大商場，包括新都城中心2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心•沙田廣場及屯門時代廣場，率先於11月5日至12月18日期間，設立FIFA特許之香港官方獨家「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」。除了各種球賽精品及紀念品外，更有多個限定打卡位，世界盃吉祥物La’eeb更會現身！
世界盃｜多個必影限定打卡熱點 吉祥物La’eeb+大力神盃+3D會徽模型
「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」以活力洋溢的藍綠色為設計主題，今屆世界盃吉祥物La’eeb亦千里迢迢從「吉祥物元宇宙」移師到香港，穿梭於本港獨家的六大零售精品店，以玩味十足的姿態首度強勢襲港！球迷可於精品店每個角落，打卡捕捉多款大小不一的La’eeb有如球王美斯般大展精湛「球技」。
另外，在新都城中心2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯及屯門時代廣場四間精品店將展出極具質感，有「大力神盃」之美譽的「2022 FIFA卡塔爾世界盃金杯模型」，連同「2022 FIFA卡塔爾世界盃3D會徽模型」，讓球迷化身為超級球星，一嚐捧盃滋味！
世界盃｜全港獨家逾50款珍藏品 H．COINS會員尊享獨家優惠
精品店為球迷搜羅超過50款特色別緻的必搶世界盃珍藏品，其中極具收藏價值，當然是以鍍金徽章展示世界盃歷屆皇者地位的「限量版2022 FIFA卡塔爾冠軍徽章拼圖」。另有「卡塔爾世界盃立體會徽水晶球」，既有代表性，又有聖誕節日氛圍。
產品全面覆蓋從未在港發售的官方精品，包括FIFA卡塔爾世界盃紀念足球、印有官方標誌的世界盃運動用品，以至的骰精美的鑰匙扣及貼紙套裝等。H．COINS會員於店內消費可專享九折購物優惠 (指定貨品除外)，更可享「回贈」禮遇，憑有效機印發票即時登記會員積分，累積滿指定積分，更可換領更多精彩禮遇。
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世界盃｜聯乘adidas 官方比賽用球登陸精品店
特許零售精品店更與adidas聯乘，發售FIFA卡塔爾世界盃官方比賽用球「AL RIHLA PRO」，其球面設計鮮艷奪目，新款拼塊形狀有別於以往款式，採用了水基膠等可回收物料，致力傳承減廢及可持續發展理念。球迷們除了可擁有頂級球員所使用的足球外，亦共同為環保出一份綿力，更具意義地為世界盃集氣應援！
「2022 FIFA 卡塔爾世界盃」特許零售精品店
活動日期：11月5日至12月18日
活動時間：中午12時至晚上8時
參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心 2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場