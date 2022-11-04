世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事 (持續更新)

2022世界盃將於11月20日開鑼，除了酒吧及餐廳之外，不少球迷都會一同去商場睇直播，目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！

世界盃 2022 商場好去處： 直播 2022 世界盃商場 ｜荃灣如心廣場 如心廣場將於11月9日至12月18日舉行「如心足球狂熱派對」，屆時一期中庭搖身一變成大型足球場，現場設有230吋大電視全程免費直播賽事，配搭「球員席」裝置及足球咕𠱸座位，令觀眾更舒適地睇泳。同場並設有足球主題的巨型3D立體錯視藝術打卡位、FIFA官方授權限量版[email protected]展覽、考驗腳法的投影互動足球遊戲、運動家ADIDAS國家隊球衣專區及如心零食街。 如心廣場更會於11月21日、12月9日及決賽日12月18日舉行睇波派對，由專業評述員MC JIM現場旁述。其中11月21日的小組賽戲碼是由港人熱捧的英格蘭對戰伊朗；並邀請熱愛足球的歌手洪嘉豪及前港足隊長陳偉豪及戰將盧均宜一起玩遊戲和表演；12月9日的八強賽則繼續有盧均宜和另一前港足代表林嘉緯助陣；而決賽12月18日當日除了有陳偉豪外，港足傳奇山度士亦會親臨現場切磋球技，並與在場球迷共同見證冠軍誕生。如果想參加這3場派對，球迷可於商場消費滿指定金額，換取有效發票換取足球狂熱派對VIP通行證。

直播 2022 世界盃商場｜中環街市 中環街市將於11月18日至12月18日，一連31日舉辦「親．動．融入世界盃 World Cup for All」，屆時地下OASIS將化身成露天草地賽事觀賞專區，並設有5米高LED大電視全程免費直播賽事，其他樓層亦設有LED高清大電視，讓球迷能隨時隨地緊貼賽事形勢。此外，卡塔爾國駐華大使館更會帶來8件精緻的世界盃比賽場館模型帶來中環街市OASIS，配合卡塔爾航空1:50波音777飛機模型供一眾球迷觀賞。 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

直播 2022 世界盃商場｜奧海城 奧海城於地下中庭位置舖設逾3,000尺人造草氈，並特設座地430吋大電視，全程免費直播賽事，讓觀眾有如置身現場草地觀看球賽。今年為了讓不同語言的人士都可以親臨欣賞比賽，奧海城更在另一邊活動大堂，全新置的430吋大電視播放英語旁述，體驗無分國界的精神。 信和集團旗下商場更為S+ REWARDS 會員推出連串優惠獎賞，由即日起於奧海城「運動服裝及用品」商戶消費滿指定金額，可以優惠點算換領「睇波褔袋」，當中包括軟墊、醒神咖啡、能量食品、打氣物品及睇波後急救護膚品等。S+ REWARDS會員更有機會於奧海城現場直播賽事中，贏取PlayStation 5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話等。

直播 2022 世界盃商場｜屯門市廣場 屯門市廣場擁有全港商場最大的540吋4K大電視，超高清畫質足本播放，讓球迷可以清楚欣賞球星的一舉一動。屯門市廣場更於指定場次特設「Beauty Me」專區，提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及享用睇波急救護膚品等，鼓勵女球迷一同參與盛事。

直播 2022 世界盃商場｜荃新天地 為令小朋友可以一同感受足球盛事氣氛，荃新天地除直播球賽，亦特別於指定周末安排西甲足球學校教練親臨教授足球技巧， S+ REWARDS會員可憑點數免費報名參加。