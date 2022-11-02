世界盃2022｜品客Pringles推出AR金球大抽獎　送$70000電子現金券/3款限定口味

睇波當然少不了薯片，品客Pringles為這場大型體育盛事，舉行「品客Pringles AR金球大抽獎」，大玩AR濾鏡將栩栩如生的MR. P 帶到大家眼前，更有機會贏取總值$70,000的現金獎賞。

購買指定口味兩罐即可參加

品客Pringles首次應用AR科技於標誌性的包裝上，帶來互動趣味濾鏡。由即日起至12月19日，只需購買2罐指定口味的品客Pringles，即可獲得抽獎機會一次，掃描QR Code並保留錫紙封口的遊戲編碼，登入品客遊戲網站，進入登記畫面並填妥個人資料及罐內特別碼，即可啟動AR功能，將鏡頭對準包裝上的MR. P後即時以「黃金入球」揭曉得獎結果；大獎賞每周共5名幸運兒、終極大獎共3名。