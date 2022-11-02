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2022-11-02 15:00:00

世界盃2022｜品客Pringles推出AR金球大抽獎　送$70000電子現金券/3款限定口味

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世界盃2022｜品客Pringles推出AR金球大抽獎　送$70000電子現金券/3款限定口味

世界盃2022｜品客Pringles推出AR金球大抽獎　送$70000電子現金券/3款限定口味

睇波當然少不了薯片，品客Pringles為這場大型體育盛事，舉行「品客Pringles AR金球大抽獎」，大玩AR濾鏡將栩栩如生的MR. P 帶到大家眼前，更有機會贏取總值$70,000的現金獎賞。

購買指定口味兩罐即可參加

品客Pringles首次應用AR科技於標誌性的包裝上，帶來互動趣味濾鏡。由即日起至1219日，只需購買2罐指定口味的品客Pringles，即可獲得抽獎機會一次，掃描QR Code並保留錫紙封口的遊戲編碼，登入品客遊戲網站，進入登記畫面並填妥個人資料及罐內特別碼，即可啟動AR功能，將鏡頭對準包裝上的MR. P後即時以「黃金入球」揭曉得獎結果；大獎賞每周共5名幸運兒、終極大獎共3名。

品客Pringles推出AR金球大抽獎

品客Pringles推出AR金球大抽獎

贏取ahaa總值$70,000電子現金券

金球大抽獎聯乘大昌行集團旗下的「ahaa你的家電靈感店」，帶來總值達$70,000電子現金劵。大抽獎會連續8星期，每周隨機抽選5名「金球獎」得獎者，各獲得ahaa $1,000電子現金禮券。已登記而未獲「金球獎」的參加者，即有機會參與「PRINGOOALS終極大抽獎」，終極3名得獎者可獲ahaa $10,000電子現金禮券。

品客Pringles推出AR金球大抽獎

品客Pringles推出AR金球大抽獎

3款期間限定口味登場

品客Pringles更同步推出3款期間限定口味，包括鮮嫩多汁的黃金炸雞風味搭配咔滋作響的薯片，帶來酥脆黃金炸雞風味薯片；勁濃起士薯風味薯片佐以勁濃芝士；日式柚子洋蔥風味薯片以清爽的柚子與酸甜的洋蔥完美結合。

Pringles 日式柚子洋蔥風味薯片 Pringles 勁濃起士薯風味薯片 Pringles 酥脆黃金炸雞風味薯片
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