世界睡眠日2025 睡得好睡眠規劃師 助你晚晚睡得好

都市人受睡眠問題困擾的情況非常普遍，其中以輪班工作者、經常旅行公幹人士、睡前經常玩電話人士及銀髮族最為深受其害。荷蘭No.1*品牌Valdispert®睡得好備有「速效助眠配方5mg」、「特強速效助眠配方10mg」及「安睡噴霧」配方供選擇，配合不同需要。三種產品均含有幫助調節睡眠生理時鐘的褪黑素，褪黑素能夠補充人體自然分泌的助眠因子，無論有需要時或長期服用，都一樣安全有效，不會產生依賴性，是值得信賴的信心之選。即日起至4月20日，於萬寧購買更可享2件75折優惠^。
「速效助眠配方5mg 」 配方的獨有分段釋放褪黑素技術，具有雙重功效，加速入睡同時有助持續維持睡眠質素。適合輕度失眠，輪班工作，間中難入睡、淺眠人士。
「特強+速效助眠配方10mg」 配方的獨有三層分段釋放褪黑素技術，加快入睡之餘，持續釋放褪黑素，有效延長睡眠時間。適用於長期失眠，易扎醒、早醒人士，銀髮族。
「安睡噴霧」結合天然褪黑素及紓壓香蜂草的口服噴劑，快速吸收，可紓緩壓力同放鬆心情，助你放鬆入眠，特適合精神緊張而難入睡人士如壓力爆燈打工仔、在職媽媽等等。
^優惠受條款及細則約束。實際價格與優惠由零售商保留最終決定權，以門店標價為準
*In the calming category, Valdispert® is the No.1 brand in the Netherlands, based on NielsenIQ data value sales in total market Food-Drug from Apr 2021 to Apr 2022.