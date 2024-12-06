世界級馬戲大師首度來港獻技

為了讓大家享受獨特的節日體驗，wwwtc mall 特意邀請來自東歐的世界級馬戲雜技大師瑪麗亞·馬爾吉耶娃首次來港表演，讓顧客近距離欣賞精湛雜技表演，沉浸在不一樣的節日氛圍中。擁有24年表演經驗的瑪麗亞，從小便開始專業訓練，10 歲時已成為國家藝術體操運動員。她在多場國際賽事中獲獎，並曾在多艘郵輪上表演馬戲與現代舞，讓觀眾嘆為觀止。她的足跡遍布超過78個國家，進行過100多場演出，並與其他藝術家多次合作，展開跨藝術界別的精彩聯乘表演。
為延續節日歡愉，wwwtc mall於12月推出一連串節日表演和消費禮遇，如爵士樂、小提琴表演、管弦樂、雜技、聖誕老人巡遊以及戶外Dog Yoga體驗等。顧客在聖誕推廣期內購物滿指定金額，可享高達逾17%回贈！幸運扭蛋機更將送出逾3,000份禮遇，另可參加新地冬日消費大抽獎，贏取豐富獎品包括電動房車、Panasonic 智能電視、鑽石吊墜、Samsung Galaxy Z Flip 5等。多重禮遇定令大家滿載而歸。
wwwtc mall「Pandas in Love」聖誕藝術裝置
日期︰即日起至2025年1月1日
時間︰早上10時至晚上10時
地點︰L1中庭