世界級馬戲大師首度來港獻技

為了讓大家享受獨特的節日體驗，wwwtc mall 特意邀請來自東歐的世界級馬戲雜技大師瑪麗亞·馬爾吉耶娃首次來港表演，讓顧客近距離欣賞精湛雜技表演，沉浸在不一樣的節日氛圍中。擁有24年表演經驗的瑪麗亞，從小便開始專業訓練，10 歲時已成為國家藝術體操運動員。她在多場國際賽事中獲獎，並曾在多艘郵輪上表演馬戲與現代舞，讓觀眾嘆為觀止。她的足跡遍布超過78個國家，進行過100多場演出，並與其他藝術家多次合作，展開跨藝術界別的精彩聯乘表演。