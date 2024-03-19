世界自然基金會23/3「地球一小時嘉年華」創意工作坊/戶外健康活動/綠色市集/教育工作坊

由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動將於2024年3月23日晚上8時半舉行，今年邀得殿堂級巨星「Do姐」鄭裕玲與洪嘉豪擔任活動大使，以「連繫地球一小時」為主題，透過宣傳短片帶領香港人暫別煩囂的都巿生活一小時，跟著Do姐及嘉豪連繫地球，享受大自然的微風吹拂、感受藍天白雲的溫暖、細聽候鳥橫空飛過的律動，齊齊按下「Off」鍵，為地球熄燈一小時，靜心感受世界！

Do 姐、嘉豪分享大自然連繫方法

談到今年主題是「連繫地球一小時」，Do姐與嘉豪已計劃好各自的「地球一小時」，Do姐說：「如果有一個小時不用工作，我會放下手機及電腦，看看書及聽聽音樂，讓自己的心靈放鬆一下。」嘉豪則說：「地球休息的一小時內，我會到海邊吹吹海風，跟朋友談天說地，舒服又減壓。」二人又大方分享在日常生活中與大自然連繫的方法，Do姐說：「其實只要有心去做一定做到，例如香港有很多郊野公園及海灘，毋須花長時間便能到達，盡情呼吸新鮮空氣，感受大自然的美好！」嘉豪續說：「每當遇上煩惱時，便會到處吹風，讓風吹散所有煩惱，曾聽說自然風有治癒能力，誠意推介大家少開冷氣，多吹自然風，生活也能更Happy呀！」