中伏劣食｜內地女遊港食B仔一肚氣 店員1舉動疑歧視普通話遊客：食飯仲要受氣！

內地女遊港食B仔一肚氣 ，店員1舉動疑歧視普通話遊客：「食飯仲要受氣！」

開關後除了大批港人鍾情北上覓食，同時亦有不少內地遊客紛紛湧入香港暢玩，不時都會在遊客區或熱門的旅遊景點遇到聯群結隊的遊客，勢要食買玩盡香港。不過，不是所有遊客都對香港有好的印象。日前，一位內地女生就在社交平台上分享自己來港食飯的不愉快經歷，直指自己慕名到元朗食「B仔涼粉」，豈料被店員1舉動疑似歧視普通話遊客，更怒斥店內外的衛生惡劣，引起不少網民熱議。

內地女遊港慕名入元朗食B仔 控訴店員服務態度差 早前，有內地女遊客就在社交平台上分享自己的來港經歷，她表示自己不是第一次來香港，但卻第一次有如此不愉快的經歷。她指自己慕名入元朗食聞名已久的「B仔涼粉」，不過就揚言自己在經過是次體驗後，「再也不會來這家B仔涼粉了！」只因店內的店員「跟人說話都是扯著嗓子」、「要吵架一樣」，這種極差的服務態度令她感到十分不快。

疑似歧視普通話遊客 兼衛生惡劣超多烏蠅 發文者又表示自己和朋友在點菜時，因為「聽不大懂粵語」而「多問了幾遍」，豈料店員疑似因此而不耐煩，在點餐到一半時突然將落單紙扔到他們面前，「說讓我們自己寫」。店員這種服務態度令發文者不禁懷疑是否因為自己講普通話，加上其內地人的身分，因而被店員歧視，加上她留意到店內外的衛生環境都十分惡劣，「蒼蠅好多」，令她不禁揚言「再也不會來」。