中伏劣食？大陸女拍片大鬧中環太平館：貴到我吃不起！ $150蚊梳乎厘入面竟然XX的

大陸遊客除了愛來香港不同的街道打卡外，更愛到香港不同的老店打卡。近日就有一名大陸女士路經中環太平館時，心中突然想一嚐老店滋味而入店用餐。不知她是被過百元一道的餐點嚇怕，還是真的不滿太平館的食物質素而拍片表達不滿。
大陸女到中環太平館打卡招牌梳乎厘 直呼「中伏」
該名大陸女子以「香港已經貴到吃不起了」為題，拍攝了一條影片指責中環太平館的價格太高。她稱自己「路過太平館餐廳，強行打卡，結果一一勸退」。從影片和留言看，該名大陸女子應只是叫了太平館的招牌梳乎厘。她直指招牌梳乎厘「是大坑」，「港幣一百五的舒芙蕾，等了半個小時，入面稀稀的」，看來對此十分不滿。
影太平館餐牌直言：消費不起
可能中環太平館對她來説定價太高，所以她只叫了一個招牌梳乎厘。其後又不滿$150元只購買了「空氣」，便把太平館的餐牌拍下來，於網上求認同。
網民：貴不是餐廳的問題，是你的問題
不少網民看完不禁留言嘲諷她，「貴不是餐廳的問題，是你的問題」、「沒人逼你進去吃，吃了又説貴，騙流量有個普」，更有人認為她不明白梳乎厘本身的質感就是這樣的，「即叫即做，叫前先科普一下吧」。不過亦有人同意太平館的招牌梳乎厘難吃，但指其他菜式不錯，只是該名女子消費不起。