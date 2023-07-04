中伏劣食｜大陸女數臭中環人氣Vission麵包店 不滿店員1噁心行為：這輩子不會再買！

大陸女臭數中環人氣Vission面包舖 激嬲店員1噁心行為：這輩子不會再買了！

近年大家都愛到不同的網紅麵包店影相打卡，因此不少小店不約而同地成功擴張。但近來於中環新開張的人氣麵包店Vission，竟然被大陸女子於網上大鬧「中伏」，直指即日買即日食已有「酸宿味」，更認為店員一個行為超噁心！事件一岀隨即引起大量網民認同，並認為該店麵包不值五六十元的定價。

中環Vission人氣麵包店 1噁心行為令陸女激嬲 網上力數3宗罪 近日有大陸女生於小紅書上發文，指自己山長水遠走到中環只為嘗試人氣麵包店Vission的美味。該店主打各類「超邪惡」的流心麵包及酥皮食品，更被不少網民大讚是「中環最好食的麵包店」。可惜期望越高失望越大，該名大陸女生在試完後力數該店3宗罪：

第1宗罪：超噁心包裝方法 她指自己購買四件麵包，其中包括蝴蝶酥及流心開心果麵包。而她在結帳時留意到另一店員的打包方法，指該店員把蝴蝶酥直接丟在流心開心果麵包上，直言：「一打開袋子真的有被噁心到，這是人能想岀來的打包方式？」

第2宗罪：即日食都有「酸宿味」 後來她指自己「下午5點多買的，晚上9點吃，味道已變得十分奇怪，上面的開心果奶油是酸掉的」，認為麵包4小時就壞掉，令她「無語」。

第3宗罪：定價過高 她也認為麵包的定價過高，味道跟不上價錢，坦言「一個麵包五六十元，發現它壞了時的心情真的很複雜」。她指自己買了四件麵包，除了蝴蝶酥正常外，開心果的壞了，其餘兩個則「甜到發膩」。