中午不吃粉麵飯吃什麼？為何中國上班族愛吃「白人飯」？

中華飲食文化博大精深，源遠流長。說到中餐，定必想起一盤盤有葷有素、色香味俱全的菜餚，令人讚不絕口。加上現時內地的外送服務十分普及，幾乎隨時隨地都能吃到熱騰騰的飯菜。然而，內地的上班族近日卻掀起一股名為「白人餐」（又稱「白人飯」）的飲食風潮。究竟甚麼是「白人餐」呢？ 白人餐｜從外國到中國 白人餐蔚然成風 想起「白人餐」，人們大多想起漢堡包、炸魚柳或烤火雞，然而「白人餐」並非典型的西式餐點，而是以生冷蔬果、雞蛋、麵包、芝士、餅乾等食材所製作的餐點。「白人餐」的風潮，可以追溯至一些在歐美國家工作或留學的華人在社交媒體上分享朋友的午餐。 起初，這股飲食風潮僅被人們視作一種新的生活情態。但後來，隨着不少人在社交媒體上分享，這股極簡的西方飲食文化在中國蔚成風氣，更成為了內地打工人的新歡。

白人餐｜甚麼是「白人餐」？符合這3個特點才算是 從食物的配搭來看，不難發現「白人餐」有三大特點。一是冷盤，食物生冷，不用烹飪或不大需要花時間烹煮；二都是素食，食材簡單；三是份量較少，能吃得迅速。雖然有不少上班族加入吃「白人餐」的行列，但也有不少人對這種不加以烹調、「不求可口，只求果腹」的簡便飲食文化感到驚訝，甚至批評「白人餐」是現代生活節奏急速下的一種敷衍飲食文化，不值得推崇。 也有人覺得，「白人餐」毫無味道可言，純以快捷、零烹調技巧作賣點，戲稱「猶如食草」，只是維持生命體徵，吃罷甚至餓得想「啃人」。到底這種看似簡單的「白人餐」出現，是對西方飲食文化的誤解，還是另有深意呢？