中午12點開搶！香港康得思酒店The Place自助餐買二送二 人均低至$200起

8月24中午12點開搶！香港康得思酒店The Place自助餐買二送二 人均低至$200起

香港康得思酒店推出限時優惠，The Place自助餐買二送二，平均每人低至$200起就可以任食生蠔、龍蝦、鵝肝。即睇優惠詳情！

The Place 呈獻全新「Snap! Crack! Pop!海鮮自助餐」，讓沉浸於鮮甜美味的海洋，品嚐一系列冰鎮海鮮及海鮮主題熱食，並無限暢享精選酒類及飲品。 精選美食：冰上海鮮 - 新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦及鱈場蟹蟹腳、阿根廷紅蝦刺身； 熱盤 - 避風塘炒蟹、西班牙海鮮飯、香煎海鱸魚配忌廉白汁、芝士釀蟹蓋、美國頂級肉眼扒； 清蒸海鮮 - 鮑魚、海蝦、扇貝；現場烹調 - 即煎鵝肝；鐵板燒 - 鹽燒牛舌、牛小排； 甜品 - MÖVENPICK®雪糕、熱情果香蕉慕斯蛋糕、開心果雙層芝士蛋糕、蜂蜜雪 梨陳皮慕斯蛋糕、榴槤千層酥、芝士雞蛋仔；飲品區 - 生啤酒、玫瑰酒、白酒、紅酒、汽水、冰鎮果汁、咖啡/茶（食品款式輪流供應）