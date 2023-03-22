中國浙江新種「螺螄粉」櫻花！網民：喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了

當日本開始年度的賞櫻季節時，中國這一邊亦不落後，近日浙江省科院就研發出新種櫻花，有紅、粉、白色，外表跟一般大家想像中的櫻花一樣，但就具濃郁的香味，是一種近似螺螄粉的味道，亦因此起名「螺螄粉」，但網民們卻不甚受落，更稱「喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了」。

中國浙江新種「螺螄粉」櫻花

世人迷戀櫻花，疫情一過，人人爭住去日本投入粉紅花海，而近日中國一班專家就研發出具中國特色的櫻花，一種如螺螄粉般濃烈香味的新種櫻花。這新品種得來不易，乃經浙江省林科院和長樂林櫻花場聯手，花約兩年時間，收集了117份櫻花樣本，於山谷培育研究。花期較一般日本品種的櫻花早，紅、粉、白色的，櫻花育種專家李因剛向媒體表示，此新種櫻花有一股濃郁的香味，遠處聞起來，可能有一股類似螺螄粉的味道，因此起名「螺螄粉」。