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2023-03-22 11:49:23

中國浙江新種「螺螄粉」櫻花！網民：喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了

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中國浙江新種「螺螄粉」櫻花！網民：喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了

中國浙江新種「螺螄粉」櫻花！網民：喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了

當日本開始年度的賞櫻季節時，中國這一邊亦不落後，近日浙江省科院就研發出新種櫻花，有紅、粉、白色，外表跟一般大家想像中的櫻花一樣，但就具濃郁的香味，是一種近似螺螄粉的味道，亦因此起名「螺螄粉」，但網民們卻不甚受落，更稱「喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了」。

中國浙江新種「螺螄粉」櫻花

世人迷戀櫻花，疫情一過，人人爭住去日本投入粉紅花海，而近日中國一班專家就研發出具中國特色的櫻花，一種如螺螄粉般濃烈香味的新種櫻花。這新品種得來不易，乃經浙江省林科院和長樂林櫻花場聯手，花約兩年時間，收集了117份櫻花樣本，於山谷培育研究。花期較一般日本品種的櫻花早，紅、粉、白色的，櫻花育種專家李因剛向媒體表示，此新種櫻花有一股濃郁的香味，遠處聞起來，可能有一股類似螺螄粉的味道，因此起名「螺螄粉」。

近日中國一班專家就研發出具中國特色的櫻花，一種如螺螄粉般濃烈香味的新種櫻花。（微博截圖） 廣西特色菜式「螺螄粉」，以臭為著名，那些經過發酵的酸筍，味道非常強烈。（getty images）

要知道，螺螄粉以臭味著名，不少網民擔心漫山酸筍味，更有反應激烈的，「為什麼要破壞我對櫻花的好感」、「喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了」，亦有具創意的「下一個是榴槤味、臭豆腐味嗎？」、「就不能是草莓味、香蕉味嗎？」、「蜜蜂都沉默了」、「酸菜櫻、排骨櫻花、烤肉櫻花⋯⋯」等。多年研究，成功得到大家留意！

 

新種「螺螄粉」味櫻花震撼大量網民，稱喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了。（微博截圖） 浙江省林科院專家稱，新種桉花在遠處聞起來會有一種類似螺螄粉的味道。（微博截圖）

原文刊登於 Yahoo 旅遊

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