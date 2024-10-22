中大｜中大入學處:假學歷個案不影響JUPAS學生 DSE11星醫科學霸分享面試讀書秘笈

各大專院校近月開始舉辦資訊日，當中香港中文大學於10月19日舉辦資訊日，讓有意入讀中大的學生更深了解學校及不同課程資料。當日，中大入學處處長王家徹教授訪問中強調，假學歷個案多數屬非本地申請者，本地生不會與非本地生競爭中大學額，假學歷風波不會影響聯招學生的入學公平性。中大醫科生、DSE獲8科11星佳績的Giann Wong向我們分享中大醫科面試模式及讀書秘笈！

在入學講座上，王家徹教授表示，中大在2024年透過JUPAS取錄3,019名學生，當中超過80%學生透過聯招被中大取錄。訪問中，王家徹教授直言若聯招學生填寫志願時將中大某些放在Band B，取錄機會較低。他表示，中大某些科目申請競爭激烈，JUPAS Band A的申請已經填滿學額，Band B申請較難有機會入學。

中大最近舉辦Info Day，讓有興趣就讀中大的學生更為了解中大各科入學資訊。被問到近月社會熱議的假學歷風波，入學處處長王家徹教授表示JUPAS運行多年，機制成熟可靠，DSE成績亦同步連結JUPAS，申請者較難造假。他同時強調，假學歷個案多數屬非本地申請者，中大分開計算本地生與非本地生學額，本地生不會與非本地生競爭中大學額，所以JUPAS申請者毋須擔心公平性。

中大二年級醫科生、DSE取得11星佳績的Giann Wong

中大二年級醫科生、DSE取得11星佳績的Giann Wong學生表示，中大醫科面試以問答為主，學生要自我介紹、自己的優點弱點及解釋為何對中大醫科有興趣等。 Giann提醒同學可先了解某些醫學倫理原則如四大倫理原則（Four Pillars of Medical Ethics） ，面試時展示自己對醫科了解。另外，Giann表示她溫習理科科目方式主要按照不同主題操練DSE歷屆題目和寫筆記，尤其是自己不太熟習及擅長的篇章。同時Giann認為按不同主題操練DSE歷屆選擇題能幫助她釐清概念。



Giann提醒同學如果題目做錯後不理解標準答案，可以看網上講解影片或Hong Kong Joint-Us Press Suggested Solution，並記錄在錯題簿上，以便日後重溫，加強記憶及理解。