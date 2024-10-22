熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-22 17:23:11

中大｜中大入學處:假學歷個案不影響JUPAS學生 DSE11星醫科學霸分享面試讀書秘笈

分享：
中大｜中大入學處:假學歷個案不影響JUPAS學生 DSE11星醫科學霸分享面試讀書秘笈
adblk5

各大專院校近月開始舉辦資訊日，當中香港中文大學於1019日舉辦資訊日，讓有意入讀中大的學生更深了解學校及不同課程資料。當日，中大入學處處長王家徹教授訪問中強調，假學歷個案多數屬非本地申請者，本地生不會與非本地生競爭中大學額，假學歷風波不會影響聯招學生的入學公平性。中大醫科生、DSE811星佳績的Giann Wong向我們分享中大醫科面試模式及讀書秘笈！ 

中大入學處處長王家徹教授及兩位來自商學院及醫學院的同學接受訪問。

在入學講座上，王家徹教授表示，中大在2024年透過JUPAS取錄3,019名學生，當中超過80%學生透過聯招被中大取錄。訪問中，王家徹教授直言若聯招學生填寫志願時將中大某些放在Band B，取錄機會較低。他表示，中大某些科目申請競爭激烈，JUPAS Band A的申請已經填滿學額，Band B申請較難有機會入學。

adblk6

中大最近舉辦Info Day，讓有興趣就讀中大的學生更為了解中大各科入學資訊。被問到近月社會熱議的假學歷風波，入學處處長王家徹教授表示JUPAS運行多年，機制成熟可靠，DSE成績亦同步連結JUPAS，申請者較難造假。他同時強調，假學歷個案多數屬非本地申請者，中大分開計算本地生與非本地生學額，本地生不會與非本地生競爭中大學額，所以JUPAS申請者毋須擔心公平性。

中大二年級醫科生、DSE取得11星佳績的Giann Wong

中大二年級醫科生、DSE取得11星佳績的Giann Wong學生表示，中大醫科面試以問答為主，學生要自我介紹、自己的優點弱點及解釋為何對中大醫科有興趣等。 Giann提醒同學可先了解某些醫學倫理原則如四大倫理原則（Four Pillars of Medical Ethics） ，面試時展示自己對醫科了解。另外，Giann表示她溫習理科科目方式主要按照不同主題操練DSE歷屆題目和寫筆記，尤其是自己不太熟習及擅長的篇章。同時Giann認為按不同主題操練DSE歷屆選擇題能幫助她釐清概念。

Giann提醒同學如果題目做錯後不理解標準答案，可以看網上講解影片或Hong Kong Joint-Us Press Suggested Solution，並記錄在錯題簿上，以便日後重溫，加強記憶及理解。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能