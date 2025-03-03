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2025-03-03 18:00:00

中學開放日｜升中必睇 盤點全港3至4月中學開放日日期及時間

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中學開放日｜升中必睇 盤點全港3至4月中學開放日日期及時間
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親身到訪學校開放日是了解心儀學校的最佳方法之一。以下整理全港中學3、4月的中學開放日資料，讓家長及學生做好升中準備！

中學開放日是了解心儀中學資訊的好方法。（資料圖片）

中學開放日九龍區

何文田官立中學

類別：官立

分區：九龍城區

地址：九龍何文田巴富街8

開放日日期及時間：31415 10:00 - 16:00

學校網址

佛教何南金中學

類別：資助

分區：觀塘區

地址：油塘高超道 3

開放日日期及時間：322 10:00 - 16:00

學校網址

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保良局唐乃勤初中書院將於3月22日舉行開放日。（學校官網圖片）

保良局唐乃勤初中書院

類別：資助

分區：深水埗區

地址：九龍深水埗美孚新村美荔道11

開放日日期及時間：322 11:00 - 16:00

學校網址

九龍塘學校(中學部)
類別：資助

分區：九龍城區

地址：九龍塘舒梨道10

開放日日期及時間：41310:00 - 16:30

學校網址

中學開放日港島區

英皇書院

類別：官立

分區：中西區

地址：西營盤般咸道63A

開放日日期及時間：315 10:00 - 15:30

學校官網

英皇書院是DSE狀元搖籃之一。（資料圖片）

中學開放日新界區

南屯門官立中學

類別：官立

分區：屯門區

地址：屯門湖山路218

開放日日期及時間：314 14:00-16:30 315 10:00-12:30 14:00-16:30

有興趣到訪人士可提前預約

萬鈞匯知中學

類別：直資

分區：西貢區

地址：新界將軍澳勤學里二號

開放日日期及時間：412 14:00-16:30
有興趣到訪人士可提前預約

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