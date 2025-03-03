中學開放日｜升中必睇 盤點全港3至4月中學開放日日期及時間

親身到訪學校開放日是了解心儀學校的最佳方法之一。以下整理全港中學3、4月的中學開放日資料，讓家長及學生做好升中準備！
中學開放日｜九龍區
何文田官立中學
類別：官立
分區：九龍城區
地址：九龍何文田巴富街8號
開放日日期及時間：3月14至15日 10:00 - 16:00
佛教何南金中學
類別：資助
分區：觀塘區
地址：油塘高超道 3 號
開放日日期及時間：3月22日 10:00 - 16:00
保良局唐乃勤初中書院
類別：資助
分區：深水埗區
地址：九龍深水埗美孚新村美荔道11號
開放日日期及時間：3月22日 11:00 - 16:00
九龍塘學校(中學部)
類別：資助
分區：九龍城區
地址：九龍塘舒梨道10號
開放日日期及時間：4月13日10:00 - 16:30
中學開放日｜港島區
英皇書院
類別：官立
分區：中西區
地址：西營盤般咸道63A號
開放日日期及時間：3月15日 10:00 - 15:30
中學開放日｜新界區
南屯門官立中學
類別：官立
分區：屯門區
地址：屯門湖山路218號
開放日日期及時間：3月14日 14:00-16:30； 3月15日 10:00-12:30 14:00-16:30
有興趣到訪人士可提前預約
萬鈞匯知中學
類別：直資
分區：西貢區
地址：新界將軍澳勤學里二號
開放日日期及時間：4月12日 14:00-16:30
有興趣到訪人士可提前預約