中學開放日｜升中必睇 盤點全港3至4月中學開放日日期及時間

親身到訪學校開放日是了解心儀學校的最佳方法之一。以下整理全港中學3、4月的中學開放日資料，讓家長及學生做好升中準備！

中學開放日 ｜ 九龍區 何文田官立中學 類別：官立 分區：九龍城區 地址：九龍何文田巴富街8號 開放日日期及時間：3月14至15日 10:00 - 16:00 學校網址 佛教何南金中學 類別：資助 分區：觀塘區 地址：油塘高超道 3 號 開放日日期及時間：3月22日 10:00 - 16:00 學校網址

保良局唐乃勤初中書院 類別：資助 分區：深水埗區 地址：九龍深水埗美孚新村美荔道11號 開放日日期及時間：3月22日 11:00 - 16:00 學校網址 九龍塘學校(中學部)

類別：資助 分區：九龍城區 地址：九龍塘舒梨道10號 開放日日期及時間：4月13日10:00 - 16:30 學校網址 中學開放日 ｜ 港島區 英皇書院 類別：官立 分區：中西區 地址：西營盤般咸道63A號 開放日日期及時間：3月15日 10:00 - 15:30 學校官網

中學開放日 ｜ 新界區 南屯門官立中學 類別：官立 分區：屯門區 地址：屯門湖山路218號 開放日日期及時間：3月14日 14:00-16:30； 3月15日 10:00-12:30 14:00-16:30 有興趣到訪人士可提前預約 萬鈞匯知中學 類別：直資 分區：西貢區 地址：新界將軍澳勤學里二號 開放日日期及時間：4月12日 14:00-16:30

有興趣到訪人士可提前預約