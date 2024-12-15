中港城聖誕開倉 逾500款迪士尼玩具精品/3折入手聖誕禮物/餐具低至$5

聖誕佳節將至，是時候準備一份滿載心意的聖誕禮物，於聖誕聚會上送上心意。中港城即日起至12月21日舉行聖誕Mega Sale 2024，一連8日現場發售逾500款迪士尼卡通正版授權精品及生活用品！部份貨品更低至3折發售，最平$5入手，貨品包括精緻家品、廚房用品、文具精品及開學用品、電子配件、玩具及服飾等，即睇詳請。

精緻家品 精選必買三眼仔及史迪仔二合一藍牙喇叭連燈，只售 $168(原價: $368)，在聖誕派對中播放歌曲，配合柔和光線增加節日氛圍感。必買全新床品迎接新一年，卡通人物床品套裝 $99起。只售 $99的三眼仔、勞蘇及小魚仙立體造型陶瓷加濕器在乾燥天氣下發揮作用，減低室內乾燥，滋潤皮膚。

廚房用品 三眼仔玻璃餐盒只售$40，人氣卡通角色愛麗絲夢遊仙境變色玻璃杯低至$45一隻，各位粉絲必入手。另外餐具更低至$5即可入手，性價比超高！

電子配件 二合一暖蛋連行動電源只售 $168。彩繪玻璃手機殼優惠低至5折。更有各款少女心滿滿的公主AirPods Pro Case。

文具精品及開學用品 中港城聖誕開倉亦為各位小朋友預備好開學必買用品。精選卡通人物文具$6起，包括文件夾、筆記簿及文具套裝。茉莉公主、唐老鴨及MARVEL小童背囊亦只是$90起。

玩具 小朋友最愛的滑板車只售 $150。入手三眼仔泡泡槍作為孩子假期玩樂的好伙伴。另外推出DIY活動套裝，讓小朋友盡情探索及發揮創意小宇宙。

服裝及配飾 天氣轉冷，多款雙面羽絨及親子裝系列亦推出震撼優惠。

現場率先睇