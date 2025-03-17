中港城「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」活動 8大春日打卡位/免費送出獨家相框

8 大春日打卡位

位於中港城海豚池平台花園的「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主題裝置，以充滿春日色彩與生命力的設計，設立8大打卡位！粉色系的打卡裝飾，讓人彷彿置身於夢幻花園中。結合本地編織、書法及繪畫藝術家的創意，每一處裝置的設計都充滿巧思。當中必影「Beautiful Here and Now」，海豚池平台花園的海豚全部換上春季新衣，營造春天溫暖感。另有情侶打卡必拍的「Beautiful Us」，以馬路廣角鏡為藍本，上1面更有彩色笑臉，十分可愛。