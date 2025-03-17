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生活
2025-03-17 15:00:00

中港城「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」 8大春日打卡位/免費送出獨家相框

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中港城「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」活動 8大春日打卡位/免費送出獨家相框

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中港城與本地藝術家合作，推出全新春日主題活動「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」。活動於海豚池平台花園設置了8個藝術打卡點，市民可以在臨海藝術長廊漫步同時，與親朋好友打卡拍照，即睇詳請。

8大春日打卡位

位於中港城海豚池平台花園的「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主題裝置，以充滿春日色彩與生命力的設計，設立8大打卡位！粉色系的打卡裝飾，讓人彷彿置身於夢幻花園中。結合本地編織、書法及繪畫藝術家的創意，每一處裝置的設計都充滿巧思。當中必影「Beautiful Here and Now」，海豚池平台花園的海豚全部換上春季新衣，營造春天溫暖感。另有情侶打卡必拍的「Beautiful Us」，以馬路廣角鏡為藍本，上1面更有彩色笑臉，十分可愛。

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中港城「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主題裝置

日期：即日起至531

地點：中港城海豚池平台花園

免費派發獨家相框

是次中港城更是獻上「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us獨家相框」，免費向大眾派發。讓大家可以透過專屬相框的獨特視角，拍出不一樣的美麗香港，無論是維港的波光粼粼，還是繁華景象街景，都能被相框定格其中，成為個人獨特春日回憶。即日起，「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us獨家相框」連同精美小冊子，於中港城高層地下禮賓處免費派發。數量有限，派完即止。

免費派發獨家相框

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