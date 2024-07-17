中環中菜｜中環「翠玉軒」 逾30道新菜式 $98起食玫瑰銀鱈魚/椰青清湯牛坑腩

中環中菜廳「翠玉軒」多年來以上乘食材炮製風味粵菜，吸引不少食客捧場。餐廳近日推出全新菜單，新增逾30道新菜式，嚴選時令食材炮製，包括香嫩入味的椰青清湯牛坑腩、賣相精緻的玫瑰銀鱈魚、鮮味滿載的魚湯竹笙煮星斑等，主菜價錢由$98起，定價以中環區來說算是親民！

中環「翠玉軒」新菜式 商務午市套餐每位$378

餐廳一口氣推出近30道新菜式，由大師級廚師團隊精心挑選高質時令食材製作，讓食客嚐到食材真味，喜歡手工粵菜的朋友必試！心水推介椰青清湯牛坑腩($198)，特別採用本地新鮮牛坑腩炮製，以椰青熬製清甜湯底，牛坑腩煮得香濃美味，肉質細膩嫩滑。而如果想品嚐家常風味，則可試櫻花蝦香芋蒸黑豚肉餅($148)，將家常菜升級，把新鮮手剁黑豚肉加入櫻花蝦及芋頭粒同蒸，再在底部鋪滿芋頭片，吸盡肉餅鮮味精華，送飯一流！而魚湯竹笙煮星斑($698)也是必食菜式，則選用中型星斑，廚師巧手起骨後以魚湯煮熟，配以爽滑竹笙，鮮味十足。