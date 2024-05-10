中環中菜｜中菜食府「唐述 Chinesology」2周年 母親節限定菜單 油鹽焗龍蝦/溏心乾鮑魚扣化骨綿掌

中菜食府「唐述 Chinesology」位於香港中環國際金融中心，餐廳堅持從世界各地搜羅時令食材，以傳統手藝為食客帶來高水準粵菜。踏入餐廳開業2周年，廚藝總監周世韜先生推出一系列全新佳餚以及中式草本主題雞尾酒單，母親節期間更有的十道菜「世說．珍馨」嚐味菜單，於5月4日至12日期間供應，母親節將至，不妨帶媽媽食餐好！

期間限定的十道菜「世說．珍馨」嚐味菜單（四位起用，需提前至少三天預訂），菜式齊集店內多款招牌美饌，分成午市及晚市套餐。午市菜單有點心三重奏——「黃酒雞小籠包」、「櫻花蝦粉果」及「川芎蝦餃」；主菜的海鮮主打有「油鹽焗龍蝦」、「私房溏心乾鮑魚扣化骨綿掌」、「鹹香生煎大龍躉」及「蝦乾玉冰燒煮海參」；另有換上玫瑰香氣的「玫瑰煙燻脆皮雞」。晚市菜單方面，食材更滋補矜貴，包括養顏湯品「20 年新會陳皮花膠川貝燉鱷魚肉湯」、主菜「椰皇蛋白蒸龍蝦」、「原味乾蠔扣溏心吉品鮑魚」、「麒麟魚」及最新推出的珍品滋味「八寶釀鵝翅」等。「世說．珍馨」嚐味菜單定價每位為港幣 1,180 元（午市），或每位港幣 1,488 元（晚市）。

中菜食府「唐述 Chinesology」全新手工美饌

除了精緻的母親節「世說．珍馨」嚐味菜單，周師傅亦有一系列巧手美饌，包括「八寶釀鵝翅」、「清鮮椰皇蛋白蒸蟹鉗」、「棉棉杏汁花膠川貝燉蜜瓜湯」等，喜歡品嚐手工粵菜的話不容錯過！當中最推介「36 小時慢煮皇帝鵝」（港幣 1,488 元／隻，須提前四天預訂，可供 8 至 12 位賓客享用），以南京鹽水鴨為概念，特意選用重達十四斤的潮州獅頭鵝秘製，工序繁多，先以海鹽及花椒爆炒全鵝，然後醃製 24 小時，再將鵝隻吊起風乾12 小時，令海鹽的鹹鮮完全滲透至鵝骨後，加入採用花椒、八角、香葉等香料製成的白滷水，並以攝氏 65 至70 度慢煮鵝肉 6 小時，風味只此一家。

於 2024 年 5 月 4 日至 12 日期間，「唐述 Chinesology」的單點菜單如常供應；於晚市時段，凡於晚上 7 時 30 分前結帳離席，更可享有單點菜式八折優惠。

唐述 Chinesology

地址：香港中環港景街 1 號國際金融中心 3 樓 3101-3107 號舖

營業時間：中午 12 時至下午 3 時及下午 5 時至 10 時

訂座電話：6809-2299

訂座網頁