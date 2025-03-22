中環人氣CENSU團隊新餐廳GOLDEN GIP 韓藉大廚主理！$278食原隻花蟹麻婆豆腐

中環人氣餐廳CENSU團隊最近有新餐廳開業，由韓藉主廚Nigel Kim主理，主打韓式風味亞洲料理，當中招牌菜式包括原隻花蟹麻婆豆腐、自家泡菜炒腸粉、垂涎醉雞等，配搭層次豐富之餘玩味十足，加上時尚熱情的用餐環境和親民價錢，開業短時間已成為中環晚飯聚會的新熱點！

GOLDEN GIP歎韓式風味亞洲料理 中環新開的GOLDEN GIP菜單以韓式風味亞洲料理為主，菜式配搭獨特，可謂只此一家。大家可由開胃前菜開始感受餐廳的風味美食，推介胡麻油甘魚（$168），將烤芝麻、自家製辣椒油和日本油甘魚涼拌，魚肉鮮香肥美，微辣滋味令人食慾大增！另外自家泡菜炒腸粉（$168）同樣是必食，將港式腸粉配上自家製XO醬及泡菜猛火炒香，每條腸粉均完美沾滿鹹香醬汁，再在表面鋪上大量泡菜，整體香辣惹味。

主菜亦令人眼前一亮，心水推介原隻花蟹麻婆豆腐（$278），足料大大份，每日嚴選新鮮花蟹炮製，除了加入蒸蛋和韓國年糕，更揉合捏韓式元素以及粵式麻婆豆腐精髓，味道口感同樣豐富，煙韌的韓國年糕與麻婆豆腐出奇地搭配！而香烤豬頸肉（$188）則帶有東南亞風情，用上韓式大醬醃製豬頸肉，並配以醃漬蘿蔔、紫蘇葉和韓式辣醬，減少豬頸肉的油膩感，香辛開胃。



GOLDEN GIP

地址：中環威靈頓街17-19號香港工商大廈1樓