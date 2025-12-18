中環口碑意法料理1111ONES 全新菜單$148起 17款米芝蓮級美食 花膠龍蝦湯/北海道新鮮海膽扁意粉

位於中環的高級意法料理餐廳1111 ONES Restaurant & Lounge，自開業來一直以創意與美味兼備的佳餚贏盡口碑，成為城中Fine Dining的大熱之選。餐廳近日推出首個晚市單點菜單，呈獻17款招牌美食，包括花膠龍蝦湯、北海道新鮮海膽扁意粉、伯爵茶釀三黃燒雞等，每道都達米芝蓮級水準，而且價錢豐儉由人，價錢由$148起，有興趣品嚐高級餐飲滋味的話一於試下佢！

未介紹菜色前，先要欣賞餐廳裝潢，1111 ONES Restaurant & Lounge是全港唯一獲得「Restaurant & Bar Design Awards」國際室內設計金獎殊榮的餐廳。餐廳以美國羚羊谷為靈感，原始砂岩色的波浪條紋及柱身，搭配灰調木色地板，仿似羚羊谷的天然岩壁，雅致的用餐環境絕對是約會慶祝的好去處！

本地元素炮製經典意法菜式

餐廳由擁超過二十年餐飲經驗的Chris Chan主理，Chris曾帶領餐廳奪得米芝連二星，他擅長用上來自世界各地的時令優質食材，並以中西合璧的烹調手法創作出驚喜佳餚，獨特風味只此一家。餐廳近日推出首個晚市 a la carte 單點菜單，17款美食都配搭吸引，必試花膠龍蝦湯 ($298) ，齊集兩大深受港人所喜愛的食材，花膠以本地粵菜的烹調手法處理，浸泡至軟身，再以龍蝦湯汁扣燉，保留花膠口感之餘，更煮至香濃入味。而伯爵茶釀三黃燒雞 ($1188) 更是工序繁複，採用烹調海南雞的方式，用伯爵茶將雞浸熟，然後再風乾至皮脆，令三黃雞變得皮脆肉嫩，非常有誠意。

而記者心水推介的是時令北海道海膽扁意粉 ($480)，不但表面加入份量澎湃的時令北海道海膽，就連醬汁都香濃至極。店家先將新鮮北海道海膽打蓉，拌入橄欖油和蒜頭後與扁意粉一同烹煮，令每條意粉都掛滿濃厚的海膽汁，鹹香與甘美交織，令人回味無窮。最後甜品方面，推介意大利Panna cotta奶凍配抹茶紅豆 ($148)，將以傳統意大利方式製作的Panna cotta奶凍，配上以北海道十勝紅豆慢煮而成的紅豆蓉，以及採用京都宇治抹茶自家製作成忌廉，整體清爽解膩。



1111 ONES Restaurant & Lounge

地址：中環安蘭街 18 號 11 樓

電話：+852 9835 8606

營業時間 ：

午餐：星期一至六：中午 12 時至下午 3 時半

晚餐：星期一至六：晚上 6 時至凌晨 12 時 星期日休息