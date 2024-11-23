中環國金軒全新秋冬滋補美饌 經典名菜太史五蛇羹回歸

踏入秋冬，又是品嚐蛇羹及羊腩煲等秋冬美饌的好時機，被譽為名人飯堂的中環國金軒為各位帶來全新滋補時令菜式，主廚李煜霖師傅再度為大家帶來「太史五蛇羹」、「古法雙冬羊腩煲」等多款滋補暖胃菜式，讓饗客們品嚐美味同時滋補暖胃。秋冬時令廚師推介即日起至12月31日，菜式全日供應，萬勿錯過。

中環國金軒由清末江太史家廚李才傳人李煜霖師傅主理，傳承江府最後一位家廚李才師傅的絕學，巧妙運用中華廚藝三十六式，炮製出多款傳奇精品粵菜。主打名菜正宗「太史五蛇羹」由江府最後一位家廚李才師傅帶到香港，從此成為當代傳奇粵菜。從選材、熬煮、調味均遵循江府食譜，特別選用五種鮮蛇：金腳帶、過樹榕、飯鏟頭、三索線及白花蛇的骨頭熬製，蛇肉則撕成細絲，佐以白菊花、檸檬葉及薄脆，秋意滿盈，極盡鮮美。

一系列秋冬時令廚師推介

菜單匯聚了粵式美食的精華，必食包括古法雙冬羊腩煲，選用新鮮黑草羊，以古法烹調，濃烈的南乳醬香份外醒胃，加入冬菇、冬笋等健脾開胃、滋陰清熱食材，以慢火熬煮至湯汁醇厚，肉質鮮嫩，配搭掛滿香濃醬汁的生菜、枝竹，倍添時令滋味。

另一暖胃滋補之選有「富甲一方」茅台花膠炆甲魚煲，將花膠經溫水浸泡後鎖住膠質，湯底經長時間熬煮而成，湯頭鮮甜無比，甲魚於上湯中以低溫炆燉後再以茅台入饌。

蟹粉香酥遼參亦是蟹迷必食，以金黃酥脆的外皮包裹著鮮美的遼參，內裡融入濃郁蟹粉，讓每一口都散發蟹膏的奢華滋味。

最後可以點一份臘味生炒糯米飯作結，將生糯米炒熟最考驗師傅的功架，精選靚臘味不止分量足，亦切得顆顆細致，與粒粒飽滿分明的糯米飯融為一體，芳香誘人。