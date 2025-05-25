中環年度盛事「中環夏誌」 打卡必影大型裝置竹迷藏/25+免費表演節目

中環年度節目，第九屆SummerFest 中環夏誌將於5月30日至8月3日於中環海濱活動空間舉行，為期66天的免費活動，集多達25項活動，集文化、音樂、舞蹈、運動於一身。今年更首度推出常駐節目「竹迷藏」，以香港傳統竹棚技藝為靈感，打造六件大型竹藝裝置，帶來精彩暑假節目，即睇詳請。
常駐節目「竹迷藏 - 玩竹夏日！」
由Central Venue Management (CVM) 主辦的第九屆《SummerFest 中環夏誌》，即將5月30日開幕，屆時除了一系列精彩免費節目外，更有重頭節目「竹迷藏」，這項特色竹藝企劃由香港建築中心與 CVM 合作，邀得兩岸三地建築名家聯手創作。參與團隊包括香港大學建築學院院長張永和教授、台灣東海大學馮國安助理教授、環保建築師葉頌文博士等，作品由本地資深竹藝師傅親手搭建，展現香港非遺技藝。
25+特備pop up節目
週末假期活動同樣精彩，以至其他特定日子，均會舉行特備pop up 節目，網羅運動、音樂、舞蹈、文化節目4大範疇。運動賽事包括「香港兒童平衡車錦標賽」和「中西區 3v3 閃避球比賽」；音樂表演有「全港青少年歌唱大賽」和「鄰舍音樂祭」；舞蹈愛好者不可錯過「全港舞林爭霸大賽」；文化體驗則有「美人魚夏水禮」、「斯里蘭卡才藝表演」等，讓遊人領略不同的文化色彩。