中環年度盛事「中環夏誌」 打卡必影大型裝置竹迷藏/25+免費表演節目

中環年度節目，第九屆SummerFest 中環夏誌將於5月30日至8月3日於中環海濱活動空間舉行，為期66天的免費活動，集多達25項活動，集文化、音樂、舞蹈、運動於一身。今年更首度推出常駐節目「竹迷藏」，以香港傳統竹棚技藝為靈感，打造六件大型竹藝裝置，帶來精彩暑假節目，即睇詳請。

常駐節目「竹迷藏 - 玩竹夏日！」 由Central Venue Management (CVM) 主辦的第九屆《SummerFest 中環夏誌》，即將5月30日開幕，屆時除了一系列精彩免費節目外，更有重頭節目「竹迷藏」，這項特色竹藝企劃由香港建築中心與 CVM 合作，邀得兩岸三地建築名家聯手創作。參與團隊包括香港大學建築學院院長張永和教授、台灣東海大學馮國安助理教授、環保建築師葉頌文博士等，作品由本地資深竹藝師傅親手搭建，展現香港非遺技藝。