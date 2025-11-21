中環意大利菜餐廳TABIÀ 冬季限定餐點$88起 抵食午市Pasta Bar＋期間限定週末早午餐

TABIÀ全新冬季限定餐點登場

TABIÀ菜單以意大利北部料理為主，冬季限定餐點充滿特色。冬日必食雞湯麵團($158)，以意大利傳統麵包餃子作為主角，內含意大利煙肉、洋蔥和芝士，再以用雞腳及雞骨慢燉10小時的清雞湯浸煮，麵包餃子吸盡湯汁精華！還有使用意大利原生牛隻法索納牛肉炮製的生牛肉他他 ($188)，搭配自家秘製他他醬和烤布里歐麵包，口感層次豐富。而阿爾卑斯芝士通心粉 ($228)則是今次的重點主菜，將通心粉加入意大利煙肉 、格魯耶爾芝士和焦糖洋蔥焗製，入口微甜香口，香濃暖胃。

記者心水是燉小牛肉配蘑菇醬及薯餅($368)，是一道結合瑞士及意大利菜的經典菜式，選用乳飼小牛肉以米蘭式烹調做法，裹上麵包糠與帕爾馬芝士後煎炸，最後以濃郁的意大利野生蘑菇醬慢燉小牛肉，濃厚滋味吃起來非常滿足！最後甜品方面必試經典甜點Tiramisu($88)，以馬斯卡彭芝士（Mascarpone）、浸透濃縮咖啡的手指餅乾和可可粉精心製作，搭配餐廳獨有的兔子形狀餅乾裝飾，充滿阿爾卑斯情調。