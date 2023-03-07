中環意法餐廳A Lux春季週末早午餐 $888 free flow 香檳 嘆美國肉眼扒

中環都爹利街煤氣燈旁的精緻高級意法食府A Lux，推出A Lux的首個週末早午餐菜單，以時令雅致的美酒佳餚為春日午後添注活力，行政總廚Chung表示藉此展示他們對意法料理的用心，並希望可以在這個春回大地的時份，與食客分享意式風味，呈獻別具溫暖色彩的繽紛佳餚。

$888 無限續添美國肉眼扒 + 暢飲香檳

A Lux的春季週末早午餐逢星期六、日及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應，每位$488（四道菜）起。總廚精心設計菜單包羅一系列搜羅自世界各地的優質食材，重點推介有，西伯利亞鱘魚魚子醬（10克）及佐料」及90分鐘無限暢飲一系列無酒精飲品(另加$400)，享用以上魚子醬及90分鐘無限暢飲指定香檳及葡萄酒，與無限續添一系列意式前菜與主菜的頂級美國肉眼扒，食肉獸不能錯過。而「Le Dessert Chariot甜點餐車」更讓賓客於席前無限自選琳瑯滿目的甜品及優質芝士選擇，成就最美滿的週末用餐體驗。

菜單的主食選擇則有和牛面頰蘑菇忌廉汁扁意大利麵，口感軟稔的和牛面頰及細膩的蘑菇忌廉汁，兩者無比匹配，惹味誘人；龍蝦帶子芝士意大利燴飯」，特別將新鮮龍蝦及帶子切成粒狀入饌，每一口以牛油及芝士烹煮而成的燴飯，風味和諧。另一焦點「香蒜辣椒鮮鮑魚意大利幼麵」（另加78），鮑魚的鮮味爽彈口感與微辛的香蒜，惹味之選；而全部意大利麵食採用意大利雞蛋及麵粉自家手製，充滿意式風味。

A Lux│中環都爹利街13號樂成行地庫M2號舖

營業時間為每天中午12時至下午3時及下午6時至11時。

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