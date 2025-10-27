中環戲院與香江冰廳登陸港鐵香港站 懷舊主題重現舊城面貌 舊式菲林放映機/戲院座椅/復古木製卡座

港鐵旗下「香港故事」系列新增兩個懷舊主題空間：「中環戲院」及「香江冰廳」，於香港站車站商店登場。兩個場景以老香港為靈感，透過復刻裝潢與舊式設計，重現昔日城市風貌，讓市民和旅客在日常出行中感受本地文化的延續。

重拾光影記憶 「中環戲院」以老中環的戲院文化為主題，展示懷舊戲院座椅、菲林放映機、手繪電影海報及座位表等物件，重現上世紀戲院的格局與氛圍。牆上展出的電影海報包括1981年《歡樂神仙窩》及1985年《恭喜發財》，向港產片黃金年代致敬。場內設有出咭式磅重機，參觀者可即場試玩，並獲印有鐵路主題插圖的小卡，以輕鬆方式體驗過去的娛樂生活。

回味 舊冰 廳 風味 與戲院相鄰的「香江冰廳」則以五、六十年代舊式冰廳為藍本，重現經典綠白地磚、木製卡座及黑膠唱片裝飾。整體設計簡約懷舊，展現早期港式冰廳的風格與情懷，讓人仿如走進昔日城市的日常場景。

讓文化在旅程中延續 「香港故事」系列由港鐵與本地收藏家及品牌合作推行，透過「動態保育」的形式在多個車站重現舊式店舖與行業場景，讓乘客在旅途中深入了解香港的生活文化。系列早前推出的主題包括涼茶舖與士多等，均受歡迎，未來亦會陸續推出理髮店及印刷廠主題，繼續呈現本地歷史與工藝。