中環放題｜中環超抵價$238無限量任食青口 必食超人氣極上壽司手卷拼盤 暑假限定！

炎炎夏日讓人食慾大增！位於中環蘇豪卑利街的Uma Nota在今年7月及8月推出多款開胃美食，推介無限量任食青口，每位只需$238，即有4款口味青口可供選擇。另外還有款式豐富的極上壽司手卷雜錦拼盤，以及壺裝雞尾酒特飲，今個夏天，一於相約朋友一齊飲飽食醉啦！

中環放題｜$238無限量任食青口

無限量任食青口每位＄238，提供4種截然不同口味，每兩位客人任擇1款口味的青口，配上烘烤麵包蘸汁享用；口味包括番茄洋蔥白酒煮歐芹汁、帶巴西風味用甜椒、棕櫚油及芫茜煮成鮮香Moqueca汁、加入紫蘇的大蒜清酒牛油汁、及香辣惹味的大蒜椰奶芫茜汁，每款煮法都有助提升青口鮮甜清新感覺。如果嫌唔夠喉，還有壽司手卷拼盤（每份＄280），有20件不同種類的壽司手卷， 指握壽司有油甘魚、火炙三文魚配黑飛魚籽、吞拿魚、蝦他他脆米、蟹肉粉紅胡椒脆米、牛油果紫蘇葉吞拿魚卷、牛油果青瓜甜椒脆木薯卷及炸蝦天婦羅青瓜辣芒果醬手卷等，多款壽司手卷集結拼盤，務求為大家帶來滋味大滿足。



壽司手卷拼盤供應日期：

7月3日至7月5日；7月17日至7月19日；7月31日至8月2日；8月14日至8月16日；8月28日至8月30日

＊需另加一服務費



無限量青口任食供應日期：

7月10日至7月12日；7月24日至7月26日；8月7日至8月9日；8月21日至8月23日

＊需另加一服務費

Uma Nota

地址：中環蘇豪卑利街38號地下C號舖

電話：2889 7576