中環新店｜中環新開Snack Baby Gelato & Drinks 手工意大利雪糕店＋酒吧14種雪糕口味$58起

最近中環有間新開的雪糕店Snack Baby Gelato & Drinks在網絡上人氣十足，店舖主打手工意大利雪糕及特色雞尾酒，雪糕共有14種口味，包括超邪惡的花生醬脆脆及薄荷牛奶朱古力，價錢由$58起就能自選三款口味，炎夏享用夠晒消暑！店舖餐牌上更有5款特色雞尾酒和香甜奶昔，相信不論大人或小朋友，來到這裡都一定可以品嚐到心頭好！

中環雪糕店Snack Baby Gelato & Drinks

Snack Baby Gelato & Drinks位於中環荷李活道的古董店之間，店舖裝修超打卡，設計參考1960年代米蘭的義咖啡室和酒吧的風格，充滿復古元素。店內提供一系列不含乳糖和不含乳製品的意大利雪糕，讓素食客人都有機構吃到冰涼清爽的雪糕，滿足不同客人的需要！心水推介花生醬脆脆（Peanut Butter Crunch），以自家製腰果及花生奶為基調，再加入自製果仁脆片混合而成，雪糕幼滑而果仁香脆，每啖都口感豐富。而薄荷牛奶朱古力（Mint Stracciatella）特別用不含乳糖牛奶及新鮮薄荷製成，配搭黑朱古力碎，入口甜蜜又清新！另外香濃牛奶（Rich Milk)都是招牌貨，以意大利雪糕口味牛奶雪糕為基礎，再加入焦糖化的意大利軟芝士及自家製拖肥糖，非常吸引！雪糕分為小杯($58)和大杯($68)兩種份量選擇，同樣可以自選三款口味，更可按喜好加購甜筒，今個夏天一於去試下啦！



Snack Baby Gelato & Drinks

地址：香港荷李活道93-95號地下

營業時間：

星期日至星期三12pm-10pm

星期四至星期六 12pm-12pm