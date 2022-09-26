中環新派中菜｜大館The Chinese Library新菜單 必試泡椒M9和牛配蜂巢米粉＋黑松露脆皮江南百花雞

頭盤為花膠醉紅蝦麵 · 香草鮮核桃($188)，餐廳參考乃上海名菜糟滷蝦並加以變奏。先用肥美甘甜的紅蝦新鮮手打製成紅蝦麵，配以用紅蝦蝦殼及蝦膏製作而成的蝦油，和用女兒紅調製的糟滷和指天椒，再加上花膠更顯矜貴。蝦麵濃郁鮮味，花膠腍滑彈牙，糟滷湯馥郁芬芳，整體有驚喜。另外龍皇披珍珠甲($398)亦是城中少見，菜式揉合多道名菜，四川乾燒海參、手工廣東蝦膠以及日本炸天婦羅。廚師將釀有蝦膠的海參以日本炸天婦羅的方法烹調，做成精巧透光的「珍珠甲」，搭上用鴨肝、豬肉、筍和冬菇煮成的配料，最後以辣椒油作為點綴，吃起來口感由脆至嫩，層次豐富多樣。

矜貴黑松露脆皮江南百花雞

如果想進一步品嚐李師傅的心思，多款主菜亦不能錯過。泡椒M9和牛配蜂巢米粉($198)，為重塑湖南當地獨特的辣椒風味，醬汁特別用四川二荊條辣椒加入薑調配泡椒，並選用肉香軟嫩的M9和牛配搭，醬汁惹味，讓人齒頰留香。喜歡經典手工粵菜的老饕一定認識「江南百花雞」，黑松露脆皮江南百花雞($168)則是李師傅創作的全新版本，先以手打蝦膠混合墨魚膠，混合紅蘿蔔、芹菜碎粒製成靈魂之物「百花」，再鋪上焦脆的雞皮，用包裹了鹹蛋黃的粟米粒作最後點綴，彈牙與焦脆伴隨鹹香與清甜，對比鮮明，非常出色。甜品方面，同樣呼應主題，用懷舊甜品老廣千層糕．融匯( $108)作結，千層糕非一般酒樓貨色，要用鹹蛋黃、冰肉和雜果仁製成，做法繁複。還有細滑的合桃露和芝麻糊，，伴上烤焗合桃仁，滋補養生。

The Chinese Library

地址：中環荷里活道 10 號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

電話：2848 3088