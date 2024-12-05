中環新派日本菜CENSU 推時令季節菜單 必試三黃雞配麻辣芝麻醬擔擔麵

年底節日氣氛濃厚，相信大家已經開始與好友約定聚餐。位於中環的新派日本菜CENSU向來口碑好，新派而精緻的日本料理極具特色。餐廳近日新推出時令季節料理，以日式居酒屋小食為基調，融入本地特色，將傳統風味結合多國元素，有新鮮感之餘不失美味，非常適合慶祝節日時享用。

CENSU一系列季節性料理

CENSU HK由佐藤峻主廚主理，今次新推出的時令季節菜單盡顯其心思及創意。必食CENSU CUP UDON 1.5，用上印有CENSU品牌標誌的紙杯盛裝，採用本地「三黃雞」配上麻辣芝麻醬擔擔麵，賣相打卡，味道香辣驚喜。PRAWN GYOZA 則以煙韌的餃皮包裹鮮美多汁的蝦肉餡，配上龍蝦濃湯，為傳統居酒屋小食增添法式風味，整體細膩平衡。

還有兩道揉合中式元素的料理，ABURI “FANCY” SCALLOP 結合了粉絲與北海道帶子，配上蘋果醋，精湛地重新演繹傳統粵式海鮮風味，而 YAKITORI串 則以炭烤雞腿包裹於北京米紙當中，配搭雞肝醬和紫蘇葉，同樣令人印象深刻。甜品方面則有清爽的蜜桃 PEACH OOLONG TEA ICE CREAM，甜品配上Mojito、菠蘿冰沙及椰果，酸甜清爽。