中環新開粵菜「中環飯店」親民價格食名廚手工中菜 必試砂鍋尖椒炒蟹/辣不辣韮菜生煸方利

中環一帶向來是高質中菜餐廳的集中地，如果你正為年底的聚餐約會煩惱，又或者正準備帶上家人外出食冬至飯，不妨考慮下最近新開業的「中環飯店」。餐廳位於中環百年地標畢打行內，由新一代知名總廚陳思海掌舵，主打親民價格食名廚手工中菜，招牌菜式包括砂鍋尖椒炒蟹、辣不辣韮菜生煸方利、溏心熟醉富貴蝦等，菜式選擇由特色小炒至鮑蔘翅肚都有，價錢豐儉由人。

中環飯店的菜單以食材為本，傳統與創新兼備。中環必食菜式包括砂鍋尖椒炒蟹（$988），選用肉厚膏香的靚蟹，配以薑蔥蒜蓉和秘製豉椒爆炒，熱氣香氣四溢，蟹膏濃香滿口，辣勁平衡得宜。 喜愛魚鮮的話則要試試辣不辣韮菜生煸方利（$598）用上經典粵菜生煸手法，慢火逼出比目魚的油香，魚邊微焦酥香，魚肉仍保持雪白嫩滑，提供辣與不辣兩種選擇，香氣層層遞進。另一道溏心熟醉富貴蝦（$558）則將肥美瀨尿蝦以花雕酒與桂花露浸至溏心，蝦肉晶瑩，微甜酒香滲透，入口清香回甘。

另外菜單上亦有比較親民的地道煲仔菜與特色小炒，同樣水準不俗。例如蜜汁欖角香酥骨（$198）炸至金黃，外酥內嫩，鹹香欖角與蜂蜜完美融合；紅酒炆牛尾煲（$268）以濃郁紅酒汁入饌，肉質軟滑入味；「片皮雞二食」（港幣$338）更盡顯創意，第一味以香脆雞皮配西柚肉、饅頭與無花果醬，清新解膩；第二味則用避風塘風味爆炒雞件，外酥內嫩，香辣惹味。

中環飯店（ Pedder Chinese）

地址： 中環畢打街 12號畢打行地舖及LG樓

營業時間：（ 午市）上午十一時至下午三時