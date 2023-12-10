中環新餐廳｜AOAO型格居酒屋：米芝蓮班底創意烹調本地食材+5千呎藝術空間！

普通居酒屋大家就去得多，結合埋7米高投影視覺藝術嘅你又見過未？中環全新摩登居酒屋AOAO團隊，由一班前米芝蓮及日本傳統餐廳廚師組成，以創新手法烹調本地食材及優質海鮮，更設有超抵食嘅商務午餐，配上5千呎的藝術空間，不妨約朋友一齊體驗全新用餐體驗！

5千呎型格裝修配上藝術空間 打做全新用餐體驗 餐廳名字 AOAO，取自日本「あおあお」之讀音，正是翠綠色的意思，也象徵寶石的顏色。AOAO 的設計概念，正想展現藏於粗糙石頭內的珍貴寶石，客人走進餐廳一刻，猶如由中環石屎森林進入了一顆有待打磨的翠緣寶石之內。

摩登居酒屋料理 糅合本地食材 AOAO 的餐牌以摩登居酒屋為基礎，廚師團隊有米芝蓮星級餐廳經驗，以扎實純熟的烹調技巧，處理優質海鮮及新鮮本地食材，創作看似簡單卻驚喜連連的菜式。

大閘蟹烏冬：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間帶來富有層次的鮮甜味。拌入大閘蟹粉，更是鮮味澎湃。 吉列 A4 和牛竹炭三文治（$368 ）：以黑色竹炭包製作，賣相別具型格！A4 熊本和牛只選西冷最中間的部位，肉質軟腍無筋。 大閘蟹烏冬（$278 ）：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間，帶來富有層次的鮮甜味。再拌入大閘蟹粉，鮮味更為澎湃。 磯煮鮑魚茶碗蒸 （$128) ：以罐裝盛着上桌、配搭三文魚籽的茶碗蒸，看起來像魚子醬一樣。特別做成凍食的茶碗蒸，三文魚籽的鮮香味更突出。蒸蛋加入鰹魚高湯，雪凍後鋪上鮑魚粒，再鋪一層滿滿的三文魚籽及鵪鶉蛋蛋黃，吃罷鮮味齒頰留香。 雞翼章魚小丸子（$148）：將雞翼去骨後唧入墨魚滑，扭成球形再冷藏至定型，炸成外香脆而內裏香腴多汁。 外形看似普通章魚小丸子，卻是啖啖驚喜。 炭燒八爪魚腳（$198）：將阿拉斯加八爪魚以醬油、薑、蔥、雪梨慢煮 12 小時，再炭燒至焦香。 伴以柚子醬油，平衡八爪魚醬油的濃甜味道。 炭燒白鱔（ $288 ）： 白鱔取自香港本地漁場，養殖最後 3 日會放到鹹水海域，可僻去淡水的泥腥味，更突顯白鱔的鮮甜。

中環區高質午市套餐 AOAO 將於 12 月底開始供應午市套餐，款式包括蛋包飯、烏冬及丼飯，選擇精簡並用上高檔食材。「炸豬扒咖喱蛋包飯」用上西班牙伊比利亞黑毛豬，配搭自家調製的日式咖喱以及滑嫩無比的蛋包飯，每一口也是香脆濃郁。另一款「炭燒白鱔蛋包飯」，選用 AOAO 與本地漁場以特別方式飼養的白鱔，肉質爽嫩鮮甜。於中環鬧市有此開揚高雅的環境，不論是繁忙上班族或是行政人員的輕鬆午餐聚會，也是最方便舒適的地點。