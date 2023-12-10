中環新餐廳｜AOAO型格居酒屋：米芝蓮班底創意烹調本地食材+5千呎藝術空間！

普通居酒屋大家就去得多，結合埋7米高投影視覺藝術嘅你又見過未？中環全新摩登居酒屋AOAO團隊，由一班前米芝蓮及日本傳統餐廳廚師組成，以創新手法烹調本地食材及優質海鮮，更設有超抵食嘅商務午餐，配上5千呎的藝術空間，不妨約朋友一齊體驗全新用餐體驗！
5千呎型格裝修配上藝術空間 打做全新用餐體驗
餐廳名字 AOAO，取自日本「あおあお」之讀音，正是翠綠色的意思，也象徵寶石的顏色。AOAO 的設計概念，正想展現藏於粗糙石頭內的珍貴寶石，客人走進餐廳一刻，猶如由中環石屎森林進入了一顆有待打磨的翠緣寶石之內。
摩登居酒屋料理 糅合本地食材
AOAO 的餐牌以摩登居酒屋為基礎，廚師團隊有米芝蓮星級餐廳經驗，以扎實純熟的烹調技巧，處理優質海鮮及新鮮本地食材，創作看似簡單卻驚喜連連的菜式。
中環區高質午市套餐
AOAO 將於 12 月底開始供應午市套餐，款式包括蛋包飯、烏冬及丼飯，選擇精簡並用上高檔食材。「炸豬扒咖喱蛋包飯」用上西班牙伊比利亞黑毛豬，配搭自家調製的日式咖喱以及滑嫩無比的蛋包飯，每一口也是香脆濃郁。另一款「炭燒白鱔蛋包飯」，選用 AOAO 與本地漁場以特別方式飼養的白鱔，肉質爽嫩鮮甜。於中環鬧市有此開揚高雅的環境，不論是繁忙上班族或是行政人員的輕鬆午餐聚會，也是最方便舒適的地點。
西日融合摩登雞尾酒
夜幕低垂的 AOAO，與日間開掦的氣氛截然不同，燈光的變化與折射，令室內空間的綠色樹脂藝術物料看起來更像一顆在漆黑中發光發亮的寶石。室外偌大的沙發椅空間，外牆上巨型的投射熒幕，與 DJ 音樂的互動節奏，更適合一班朋友飯後聚會舉杯暢飲。調酒師特別將日式元素融入創作，呼應居酒屋的概念。
AOAO
12 月 11 日起試業，並接受訂座
- 地址：中環皇后大道中 38 號萬年大廈 14 樓
- 營業時間：星期一至四 12pm-2am、星期五及六 12pm-3am
- Instagram：aoao_hk