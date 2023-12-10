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生活
2023-12-10 12:00:00

中環新餐廳｜AOAO型格居酒屋：米芝蓮班底創意烹調本地食材+5千呎藝術空間！

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中環新餐廳｜AOAO型格居酒屋：米芝蓮班底創意烹調本地食材+5千呎藝術空間

中環新餐廳｜AOAO型格居酒屋：米芝蓮班底創意烹調本地食材+5千呎藝術空間

普通居酒屋大家就去得多，結合埋7米高投影視覺藝術嘅你又見過未？中環全新摩登居酒屋AOAO團隊，由一班前米芝蓮及日本傳統餐廳廚師組成，以創新手法烹調本地食材及優質海鮮，更設有超抵食嘅商務午餐，配上5千呎的藝術空間，不妨約朋友一齊體驗全新用餐體驗！

5千呎型格裝修配上藝術空間 打做全新用餐體驗

餐廳名字 AOAO，取自日本「あおあお」之讀音，正是翠綠色的意思，也象徵寶石的顏色。AOAO 的設計概念，正想展現藏於粗糙石頭內的珍貴寶石，客人走進餐廳一刻，猶如由中環石屎森林進入了一顆有待打磨的翠緣寶石之內。

由本地藝術家創作的樹脂藝術，將寶石的不同面向與顏色層次形象化展現。 最為矚目的裝置是投射至大廈外牆的 7 米高鎦射投影畫面，以創造沉浸式藝術 (Immersive Art) 的手法，並以立體的投射影片構成震撼的視覺藝術效果，並可與音樂實時同步，將視覺藝術與多概念的元素令整個用餐體驗的層次提升。 餐廳門外有一顆緩慢自轉的懸浮石頭，中間以樹脂藝術物料展現翠綠色調，那就是客人即將要進入 AOAO 的隱藏世界了。 室內裝置的射燈於牆身投射出不規則形狀，以及有內置調節的光暗變化，令晚間的光影視覺效果更多元化而不單調，就像在發掘寶石發光發亮的可能性。

摩登居酒屋料理 糅合本地食材

AOAO 的餐牌以摩登居酒屋為基礎，廚師團隊有米芝蓮星級餐廳經驗，以扎實純熟的烹調技巧，處理優質海鮮及新鮮本地食材，創作看似簡單卻驚喜連連的菜式。

大閘蟹烏冬：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間帶來富有層次的鮮甜味。拌入大閘蟹粉，更是鮮味澎湃。

大閘蟹烏冬：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間帶來富有層次的鮮甜味。拌入大閘蟹粉，更是鮮味澎湃。

吉列 A4 和牛竹炭三文治（$368 ）：以黑色竹炭包製作，賣相別具型格！A4 熊本和牛只選西冷最中間的部位，肉質軟腍無筋。

吉列 A4 和牛竹炭三文治（$368 ）：以黑色竹炭包製作，賣相別具型格！A4 熊本和牛只選西冷最中間的部位，肉質軟腍無筋。

大閘蟹烏冬（$278 ）：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間，帶來富有層次的鮮甜味。再拌入大閘蟹粉，鮮味更為澎湃。

大閘蟹烏冬（$278 ）：烏冬以加入花雕及薑的蝦湯底煮製，湯汁掛滿麵條之間，帶來富有層次的鮮甜味。再拌入大閘蟹粉，鮮味更為澎湃。

磯煮鮑魚茶碗蒸 （$128) ：以罐裝盛着上桌、配搭三文魚籽的茶碗蒸，看起來像魚子醬一樣。特別做成凍食的茶碗蒸，三文魚籽的鮮香味更突出。蒸蛋加入鰹魚高湯，雪凍後鋪上鮑魚粒，再鋪一層滿滿的三文魚籽及鵪鶉蛋蛋黃，吃罷鮮味齒頰留香。

磯煮鮑魚茶碗蒸 （$128) ：以罐裝盛着上桌、配搭三文魚籽的茶碗蒸，看起來像魚子醬一樣。特別做成凍食的茶碗蒸，三文魚籽的鮮香味更突出。蒸蛋加入鰹魚高湯，雪凍後鋪上鮑魚粒，再鋪一層滿滿的三文魚籽及鵪鶉蛋蛋黃，吃罷鮮味齒頰留香。

雞翼章魚小丸子（$148）：將雞翼去骨後唧入墨魚滑，扭成球形再冷藏至定型，炸成外香脆而內裏香腴多汁。

雞翼章魚小丸子（$148）：將雞翼去骨後唧入墨魚滑，扭成球形再冷藏至定型，炸成外香脆而內裏香腴多汁。

外形看似普通章魚小丸子，卻是啖啖驚喜。

外形看似普通章魚小丸子，卻是啖啖驚喜。

炭燒八爪魚腳（$198）：將阿拉斯加八爪魚以醬油、薑、蔥、雪梨慢煮 12 小時，再炭燒至焦香。

炭燒八爪魚腳（$198）：將阿拉斯加八爪魚以醬油、薑、蔥、雪梨慢煮 12 小時，再炭燒至焦香。

伴以柚子醬油，平衡八爪魚醬油的濃甜味道。

伴以柚子醬油，平衡八爪魚醬油的濃甜味道。

炭燒白鱔（ $288 ）： 白鱔取自香港本地漁場，養殖最後 3 日會放到鹹水海域，可僻去淡水的泥腥味，更突顯白鱔的鮮甜。

炭燒白鱔（ $288 ）： 白鱔取自香港本地漁場，養殖最後 3 日會放到鹹水海域，可僻去淡水的泥腥味，更突顯白鱔的鮮甜。

中環區高質午市套餐

AOAO 將於 12 月底開始供應午市套餐，款式包括蛋包飯、烏冬及丼飯，選擇精簡並用上高檔食材。「炸豬扒咖喱蛋包飯」用上西班牙伊比利亞黑毛豬，配搭自家調製的日式咖喱以及滑嫩無比的蛋包飯，每一口也是香脆濃郁。另一款「炭燒白鱔蛋包飯」，選用 AOAO 與本地漁場以特別方式飼養的白鱔，肉質爽嫩鮮甜。於中環鬧市有此開揚高雅的環境，不論是繁忙上班族或是行政人員的輕鬆午餐聚會，也是最方便舒適的地點。

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「炸豬扒咖喱蛋包飯」用上西班牙伊比利亞黑毛豬，配搭自家調製的日式咖喱以及滑嫩無比的蛋包飯，每一口也是香脆濃郁。 AOAO 將於 12 月底開始供應午市套餐，款式包括蛋包飯、烏冬及丼飯，選擇精簡並用上高檔食材。 另一款「炭燒白鱔蛋包飯」，選用 AOAO 與本地漁場以特別方式飼養的白鱔，肉質爽嫩鮮甜。 於中環鬧市有此開揚高雅的環境，不論是繁忙上班族或是行政人員的輕鬆午餐聚會，也是最方便舒適的地點。

西日融合摩登雞尾酒

夜幕低垂的 AOAO，與日間開掦的氣氛截然不同，燈光的變化與折射，令室內空間的綠色樹脂藝術物料看起來更像一顆在漆黑中發光發亮的寶石。室外偌大的沙發椅空間，外牆上巨型的投射熒幕，與 DJ 音樂的互動節奏，更適合一班朋友飯後聚會舉杯暢飲。調酒師特別將日式元素融入創作，呼應居酒屋的概念。

AOAO

12 月 11 日起試業，並接受訂座

  • 地址：中環皇后大道中 38 號萬年大廈 14 樓
  • 營業時間：星期一至四 12pm-2am、星期五及六 12pm-3am
  • Instagram：aoao_hk
「Hutton Jadeite」，以威士忌、蜜桃綠茶、荔枝及抹茶調製，日本抹茶帶來 umami 鮮味，混合各材料後會變化成像酸味燒酒 (Sour Shocchu) 的風味。 「Lily Safra」則以混合士多啤梨味的 Campari 及具備香料風味的 Vermouth 作基調，加入自家製的低溫慢煮士多啤梨，造型及味道也是女生首選。 雞尾酒作為 AOAO 不可或缺的元素，調酒師特別將日式元素融入創作，呼應居酒屋的概念。 室外偌大的沙發椅空間，外牆上巨型的投射熒幕，與 DJ 音樂的互動節奏，更適合一班朋友飯後聚會舉杯暢飲。
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