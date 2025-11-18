中環法式可麗餅餐廳Cafe Crepe年底結業 季節限定套餐75折 晚餐送松露薯條

中環Cafe Crepe宣布結業

Cafe Crêpe 源自加拿大溫哥華，自2017年在香港開設第一家旗艦店後，亦曾先後在K11藝術中心和The LOHAS 康城開設分店。店家主打巴黎風味可麗餅，餅皮以獨特食譜秘製，口感軟糯，加上使用新鮮食材製作，不論是鹹甜可麗餅都同樣滋味可口！必試招牌口味包括榛子醬配香蕉可麗餅、提拉米蘇可麗餅、新鮮草莓及香蕉可麗餅等。

此外餐廳也提供早餐及咖啡、午市套餐和晚市套餐以及其他西式輕食，水準不俗，值得一試。

由即日起至11月30日，凡惠顧任何2人晚餐均贈送松露薯條或法式特飲一杯；在12月1日起12月31日期間季節限定套餐更設有七五折優惠，折後$628 (二人用)，數量有限，有興趣的話不妨預早訂座。



Cafe Crepe

地址：香港中環威靈頓街15號B

營業時間：

星期一至五 11:00 - 21:00

星期六 10:00 - 21:00

星期日 10:00 - 18:30