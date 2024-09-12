中環燒肉ジャンボYakiniku Jumbo和牛燒肉套餐66折 人均$540歎5款和牛+生啤

各位燒肉控注意，又有日本過江龍燒肉店推出燒肉優惠！中環焼肉ジャンボ推出66折食廚師精選和牛燒肉盛宴二人套餐，人均$540就歎到5款精選頂級和牛，更贈送生啤，燒肉配上清涼生啤絕對是最佳享受！想知優惠詳情即睇內文。

Yakiniku Jumbo「焼肉ジャンボ」於東京經營三十年，更是日本燒肉鼻祖之一。這家名店以多款日本A5和牛的稀有部位為主打，研創出多種稀有部位，如股肉、牛腿內外側、內裙肉、腹脇肉等超過20款不同的和牛部位。多年來，Yakiniku Jumbo在日本人氣食評網Tabelog 2018年更被評選為第二位，並獲《Time Out Tokyo》選為十大最佳燒肉餐廳之一。這間日本過江龍燒肉店現已登陸中環，致力於將正宗的日式燒肉體驗帶到香港，從日本各地搜羅最頂級的和牛，選取當地牛種的最佳部位，為各位燒肉控帶來一系列美味的和牛盛宴。

120 分鐘廚師精選和牛燒肉盛宴二人套餐套餐包括：

泡菜三款 - 大根泡菜、青瓜泡菜、白菜泡菜 ；廚師精選和牛5款（共2客） 、米飯2客、 Suntory Premium malts 生啤2杯 。

醬料 - JUMBO特製燒肉醬汁

特別加購 - Jumbo 名物日本A5和牛野原燒（Noharayaki） HK$188/份

（原價HK$240/份，另收加一服務費）

野原燒 (Noharayaki)是Yakiniku Jumbo 的經典原創皇牌菜式，將日本以汁煮的壽喜燒牛肉改變為燒肉煮法，不但保留了壽喜燒香甜的味道，更帶焦香及牛脂油香，只需略燒10秒，配以玉子汁同吃，入口軟滑。