中環皇后像廣場冬日小鎮重開 活動收益將捐予社區有需要人士

香港旅遊發展局（旅發局）設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」今日（12 月 10 日）起重新開放，同步開放的還包括遮打道「星光長廊」及「光影匯·中環」光影匯演。「光影匯·中環」將透過八幢中環地標的外牆，以及皇后像廣場內的全息投影裝置，以投影、LED 動畫及燈光特效打造節日視覺盛宴。旅發局希望藉此活動向市民送上溫暖與盼望，同時為有需要的社群帶來支持。另外，參與活動的合作商亦將會把活動收益捐予社區上有需要人士。
皇后像廣場「聖誕天地」
皇后像廣場内設有 20 米高聖誕樹及多個大型玩具裝置，包括每 20 分鐘啟動一次、附帶聲效和煙霧的小火車。「星光火車站」以燈飾佈置，並配上復古時鐘及心型「士的糖」裝飾。聖誕節前夕將有頌歌表演，聖誕老人亦會不定時現身，與大家互動合照；由 12 間小木屋組成的聖誕市集自 11 月 28 日起營業，提供節日美食及節日工作坊。
遮打道「星光長廊」
遮打道換上金色燈海，沿路逾 30 棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈亦設金色串燈聖誕樹。此外，市民亦可漫步至置地廣場中庭欣賞互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，感受溫馨冬日魅力。
「光影匯·中環」
由 11 月 28 日起，中環八幢地標大樓將呈獻 3D 投影與燈光表演，展示天使、雪人、馴鹿等節日圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木間，打造沉浸式視覺體驗。
「冬日小鎮·中環」
地點: 中環皇后像廣場花園（南、北）
開放時間: 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 21 日
• 星期一至五：下午 4 時至晚上 11 時 30 分
• 星期六及星期日：上午 11 時至晚上 11 時 30 分 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 4 日
• 星期一至日：上午 11 時至晚上 11 時 30 分
特別日子: 12 月 24 日、 25 日及 31 日延長開放時間至凌晨 1 時
光影匯·中環
2025 年 12 月 10 日至 2026 年 1 月 4 日
• 星期一至五：晚上 7 時 30 分至晚上 11 時 30 分
• 星期六、星期日及公眾假期：晚上 7 時至晚上 11 時 30 分
• 特別日子: 12 月 24 日、25 日、31 日延長開放時間由晚上 7 時至凌晨 1 時
*每 30 分鐘循環演出
參與大廈:
• 中國銀行大廈 • 中銀大廈
• 終審法院大樓 • 香港大會堂高座
• 香港會所大廈 • 滙豐總行大廈
• 太子大廈 • 渣打銀行大廈
遮打道「星光長廊」
2025 年 12 月 10 日至 2026 年 2 月 22 日
• 每日：下午 5 時至晚上 11 時 30 分
• 特別日子: 12 月 24 日、25 日及 31 日延長開放時間至凌晨 2 時