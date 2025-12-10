熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-10 16:00:00

中環皇后像廣場冬日小鎮重開 活動收益將捐予社區有需要人士

分享：
中環皇后像廣場冬日小鎮重開 活動收益將捐予社區有需要人士

中環皇后像廣場冬日小鎮重開 活動收益將捐予社區有需要人士

香港旅遊發展局（旅發局）設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」今日（12 月 10 日）起重新開放，同步開放的還包括遮打道「星光長廊」及「光影匯·中環」光影匯演。「光影匯·中環」將透過八幢中環地標的外牆，以及皇后像廣場內的全息投影裝置，以投影、LED 動畫及燈光特效打造節日視覺盛宴。旅發局希望藉此活動向市民送上溫暖與盼望，同時為有需要的社群帶來支持。另外，參與活動的合作商亦將會把活動收益捐予社區上有需要人士。

 

皇后像廣場「聖誕天地」

皇后像廣場内設有 20 米高聖誕樹及多個大型玩具裝置，包括每 20 分鐘啟動一次、附帶聲效和煙霧的小火車。「星光火車站」以燈飾佈置，並配上復古時鐘及心型「士的糖」裝飾。聖誕節前夕將有頌歌表演，聖誕老人亦會不定時現身，與大家互動合照；由 12 間小木屋組成的聖誕市集自 11 月 28 日起營業，提供節日美食及節日工作坊

 

adblk5
皇后像廣場「聖誕天地」 皇后像廣場「聖誕天地」 皇后像廣場「聖誕天地」

遮打道「星光長廊」

遮打道換上金色燈海，沿路逾 30 棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈亦設金色串燈聖誕樹。此外，市民亦可漫步至置地廣場中庭欣賞互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，感受溫馨冬日魅力。

 

遮打道「星光長廊」

遮打道「星光長廊」

「光影匯·中環」

由 11 月 28 日起，中環八幢地標大樓將呈獻 3D 投影與燈光表演，展示天使、雪人、馴鹿等節日圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木間，打造沉浸式視覺體驗。

 

「光影匯·中環」 「光影匯·中環」

「冬日小鎮·中環」

 地點:  中環皇后像廣場花園（南、北）

 開放時間:   2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 21 日 

• 星期一至五：下午 4 時至晚上 11 時 30 分 

• 星期六及星期日：上午 11 時至晚上 11 時 30 分 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 4 日 

• 星期一至日：上午 11 時至晚上 11 時 30 分 

特別日子: 12 月 24 日、 25 日及 31 日延長開放時間至凌晨 1 時 

光影匯·中環 

2025 年 12 月 10 日至 2026 年 1 月 4 日 

• 星期一至五：晚上 7 時 30 分至晚上 11 時 30 分 

• 星期六、星期日及公眾假期：晚上 7 時至晚上 11 時 30 分 

• 特別日子: 12 月 24 日、25 日、31 日延長開放時間由晚上 7 時至凌晨 1 時

 *每 30 分鐘循環演出 

參與大廈:

 • 中國銀行大廈 • 中銀大廈 

• 終審法院大樓 • 香港大會堂高座 

• 香港會所大廈 • 滙豐總行大廈 

• 太子大廈 • 渣打銀行大廈 

遮打道「星光長廊」 

2025 年 12 月 10 日至 2026 年 2 月 22 日 

• 每日：下午 5 時至晚上 11 時 30 分

 • 特別日子: 12 月 24 日、25 日及 31 日延長開放時間至凌晨 2 時

 

ADVERTISEMENT

一年一度工展會返嚟啦！👇登記送飛👇

ad