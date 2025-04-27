中環碼頭WATERMARK 270度無敵維港景 $598歎海天一色假日海畔早午餐

香港中環天星7號碼頭P層坐擁海天一色無敵維港景的WATERMARK，推出全新「Weekend Harbour Brunch Bliss 假日海畔早午餐」菜單$598，逢星期六、日、及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應。菜單上逾十款精緻前菜、主菜及甜點拼盤選擇，此外更可另加$290 150分鐘無限暢飲「意大利弗留利氣泡酒」、紅、白葡萄酒、啤酒及雞尾酒包括「Aperol Spritz」及「Suzie Mary」，享受微醺時光。
菜單上無限量供應的前菜包括酸種麵包配紫菜牛油；以柚子味噌調味的淺漬油甘魚、綴以點點昆布油的淺漬帶子、混合金山寺味噌的和牛他他與及烤一夜干魷魚；還有炸粟米餅、布拉塔芝士伴季節布冧、清甜的西蘭花苗、漬紅菜頭沙律、迷你羅馬生菜沙律、及以紫蘇葉與辣椒烤製的肉食之選烤豬腩肉，選擇豐富。
WATERMARK主菜三黃雞肉卷 M7和牛後腰脊肉
自選一款主菜有人氣「烤三文魚」，伴以日本南瓜、洋薏米、蘆筍、西班牙辣椒及風乾火腿泡沫；「西班牙伊比利亞黑毛豬」配歐洲防風草、皺葉甘藍、燒蘋果及榛子；「三黃雞肉卷」添注粟米、蘑菇、抱子甘藍及青蔥；「澳洲羊架」伴耶路撒冷洋薊、西蘭花苗、黑醋栗及日本山椒；主廚推介的「墨汁燴飯」，以蟹肉及烤一夜干魷魚搭配意大利陳年米；「M7和牛後腰脊肉」（另加$120）佐法式薯批、蠶豆、羊肚菌、焦糖洋蔥及牛肉汁；「烤波士頓龍蝦」（另加$220），採用西京味噌、辣椒及海帶提鮮。
另外WATERMARK於2025年5月11日星期日中午12時至晚上9時期間供應推出六道菜「母親節限定嘗味菜單」（每位$498，兩位起），在維港景致下樂聚天倫。
WATERMARK
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