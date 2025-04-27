中環碼頭WATERMARK 270度無敵維港景 $598歎海天一色假日海畔早午餐

香港中環天星7號碼頭P層坐擁海天一色無敵維港景的WATERMARK，推出全新「Weekend Harbour Brunch Bliss 假日海畔早午餐」菜單$598，逢星期六、日、及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應。菜單上逾十款精緻前菜、主菜及甜點拼盤選擇，此外更可另加$290 150分鐘無限暢飲「意大利弗留利氣泡酒」、紅、白葡萄酒、啤酒及雞尾酒包括「Aperol Spritz」及「Suzie Mary」，享受微醺時光。

菜單上無限量供應的前菜包括酸種麵包配紫菜牛油；以柚子味噌調味的淺漬油甘魚、綴以點點昆布油的淺漬帶子、混合金山寺味噌的和牛他他與及烤一夜干魷魚；還有炸粟米餅、布拉塔芝士伴季節布冧、清甜的西蘭花苗、漬紅菜頭沙律、迷你羅馬生菜沙律、及以紫蘇葉與辣椒烤製的肉食之選烤豬腩肉，選擇豐富。