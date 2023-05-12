中環美食│人氣海鮮丼專門店海言どんぶり 一周年限定刺身丼飯

海言一周年限定刺身丼飯

海言 貝・獨樂魚生飯$510── 5至6月是日本貝類的當造期，言師傅選用當日8款時令貝類，青口、生蠔、象拔蚌等在丼飯裡比較少有的食材，而且除了較常見的赤貝、帆立貝等，亦會有鳥貝、青柳貝等較少見的時令食材，組合配搭難得一見。而且貝類刺身不能用熟成技巧保存，極講求新鮮度，每一碗都特別矜貴。

北海道帶廣豬肉飯$260──經典的帶廣市名物，海言選用北海道豚肉肉質細膩，醃製後豚肉肥而不膩，為了增加口感特意將部分豚肉卷住淮山，增添爽口感，雖然主角是嫩滑豬肉，但其靈魂絕對是自家製的濃厚醬油，入口油脂豐腴，樸實且美味的白飯小偷。