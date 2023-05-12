中環美食│人氣海鮮丼專門店海言どんぶり 一周年限定刺身丼飯

中環海鮮丼「海言どんぶり專門店 」，憑著一碗廚師發辦魚生丼，一直人氣指數爆登一位難求，屬長期預約困難店。轉眼間開業一周年，海言大廚言師傅決定推出一系列限定限定刺身丼飯及日式美食。包括有「海言 貝・獨樂魚生飯」、「北海道帶廣豬肉飯」、「海膽伴北海道毛蟹」、「鹽燒赤鯥」、「鮟鱇魚肝最中餅」，新鮮感滿載。
海言一周年限定刺身丼飯
海言 貝・獨樂魚生飯$510── 5至6月是日本貝類的當造期，言師傅選用當日8款時令貝類，青口、生蠔、象拔蚌等在丼飯裡比較少有的食材，而且除了較常見的赤貝、帆立貝等，亦會有鳥貝、青柳貝等較少見的時令食材，組合配搭難得一見。而且貝類刺身不能用熟成技巧保存，極講求新鮮度，每一碗都特別矜貴。
北海道帶廣豬肉飯$260──經典的帶廣市名物，海言選用北海道豚肉肉質細膩，醃製後豚肉肥而不膩，為了增加口感特意將部分豚肉卷住淮山，增添爽口感，雖然主角是嫩滑豬肉，但其靈魂絕對是自家製的濃厚醬油，入口油脂豐腴，樸實且美味的白飯小偷。
海膽伴北海道毛蟹$250──論香港人的至愛，非海膽與蟹肉莫屬，言師傅傅決定就將兩者合二為一，幾可肯定會成為最熱賣新產品。
鹽燒赤鯥$150──赤鯥又名喉黑，日本高級白身魚之一，Omakase壽司常見其蹤影，鹽燒是最佳食法，外皮香脆加上魚肉內豐厚的魚油，一吃入魂。
鮟鱇魚肝最中餅$120/兩件──迎接夏日的來臨，言師傅為大家準備了香脆的最中餅配冰涼鮟鱇魚肝醬，自家製的鮟鱇魚肝醬甘甜味美，完美地喚醒味蕾。
網上訂位：
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海言どんぶり專門店
中環威靈頓街55號地庫
6460 6888