中環美食｜前米芝蓮二星主廚主理Fine Dining餐廳全新菜單！鴿肉威松露靈頓/魚子醬茶碗蒸

母親節將至，諗好點慶祝未？一於帶屋企人去食餐好啦！今次推介中環這間Fine Dining餐廳1111 ONES Restaurant & Lounge，餐廳融合歐洲高級烹調技藝及亞洲時令食材，炮製全新時令嚐味菜單。由前米芝蓮二星行政主廚陳健忠 （Chris Chan）主理，以新穎食材搭配豐富味道層次，即睇內文詳情。

為了強調簡約的重要性，新菜單復歸基本，回到原點，精心烹製當季最優質的食材， 突出其最佳的風味，發掘它的潛力。菜單以奧西特拉魚子醬金華火腿茶碗蒸為開胃菜， 以精緻的方式詮釋了「少即是多」的理念，日式茶碗蒸以金華火腿高湯和火腿油製成， 蒸蛋細膩順滑，加入大量的奧西特拉魚子醬，鹹香提鮮。另一道頭盤為潮州凍蟹意大利雲吞配辣根雪芭和韭菜清湯，用輕輕煮過的蘿蔔代替意大利麵皮，口感更佳。Chris 亦以去殼的紅蟹肉替代傳統的啡蟹肉，熱的雲吞與冷的辣根雪芭相互輝映，形成強烈對比。接下來的松露椰菜花和伊比利亞火腿，將尋常的椰菜花以兩種方式呈現：椰菜花蓉、炙烤椰菜花，加上烤火腿碎，燒烤風味誘人，再刨下新鮮松露片，滿鋪碟上，幽香的松露大地氣息撲鼻而來。 借鑒日本料理傳統，主廚 Chris 創作出鮑魚干貝玉露茶漬飯，先用牛油煎香大連新鮮鮑魚，配上炒日本米飯，上桌時，在食客面前倒入熱騰騰的玉露茶，讓客人享受嚼勁十足的米粒，以及其慢慢融入茶湯中的豐盈口感。菜單靈感來自海洋和大地，展現大自然的豐富滋味。主廚 Chris 熱愛新鮮食材， 自家種植不同菇菌，其中一道菜式：羊肚菌釀墨魚蘑菇和小牛肉汁，便用上自家種植的珊瑚菇，加入自製的墨魚滑釀入大朵的羊肚菌，然後蒸煮、烤香，搭配小牛肉汁和蕈菇湯，完美融合海陸鮮味。

至於主菜，主廚 Chris 以飛驒牛肉佐參巴醬和新界蔬菜，向本地農民致敬。新鮮採摘的時令蔬菜作為配菜，搭配來自日本飛驒的A4和牛，蒜香四溢的發酵辣椒參巴醬混合蒜蓉蛋黃醬，香濃辛辣，與濃郁的牛肉汁混然天成，輟以 20 年陳皮，添上清香風味， 令人回味無窮。 大廚 Chris 對亞洲美食的熱愛，尤其反映在另一道主菜中，柚子和青芒果大紅蝦叫人驚艷，豐潤鮮美的大紅蝦肉和蝦膏，與新鮮的柚子和酸爽的青芒果，互相輝映。這道 菜清爽輕盈，讓食客胃口大開，迎接接下來的菜品。 鴿肉威靈頓佐流浮山金蠔和松露，則完美融合中菜精髓及法式經典，傳統的 Pithivier 是肉或海鮮鹹派，主廚 Chris 發揮創意，將金蠔、鴿胸肉、蘑菇餡料和皺葉椰菜包裹在油酥派皮中，烘烤至金黃色，香脆酥皮內藏嫩滑鴿肉和甘香金蠔，實在令人難以抗拒。 最後，血燕佐木瓜杏仁奶凍為嚐味菜單劃上完美句號，主廚 Chris 以清爽的香梨果凍 作為基底，加上木瓜和杏仁奶凍，水果的天然甜味，配搭血燕，更為矜貴。